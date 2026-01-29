持續騷擾台灣！ 國防部偵獲5艘共艦3架次共機擾台

中共持續派遣軍機艦侵擾我國海空域。（圖為中共殲-16戰機） 圖：國防部提供

[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文昨日表示，中國是台灣的親人，引發批評。然而，鄭麗文口中「親人」仍持續派遣軍機艦侵擾我國海空域。國防部今（29）日公布中共解放軍在台海軍事動態，截至今日上午6時，共偵獲5架次共機、5艘共艦持續侵擾我海空域。除此之外，國防部偵獲中共空飄氣球計偵獲1枚。

國防部表示，從昨日上午6時至今日上午6時，共偵獲5架次共機、以及5艘共艦在台海周邊行動，其中，共有3架次共機進入我西南空域。國防部強調，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

除此之外，國防部還在20時25分在屏東西南95浬、高度3萬呎處也偵獲1顆中共空飄氣球，並於同日晚上23時35分消失。

在項次1部分，共偵獲中共主戰機2架次於昨日10時35分至12時15分在台海中線附近行動；項次2部分，共偵獲3架次中共主、輔戰機於昨日16時20分至20時40分進入我西南空域；項次3部分，共偵獲中共空飄氣球1顆於昨8時25分至23時35分進入我國空域。

