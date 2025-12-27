即時中心／潘柏廷報導

國防部今（27）日公布最新中國解放軍台海周邊海、空域動態，中國自昨（26）日上午6時至今日上午6時，共偵獲13架次軍機擾台，其中12架次逾越海峽中線進入北部及西南空域；另有中國軍艦7艘持續在台海周邊活動。另，國防部上午7時偵獲中國於四川西昌衛星發射中心，執行運載火箭搭載衛星發射任務。該火箭飛行路徑經台灣中部朝西太平洋方向，高度位於大氣層外，也就是經台灣防空識別區（ADIZ），不過，對台灣地區並無危害。

國防部今日上午發布新聞稿，公布中國解放軍台海周邊海、空域動態；至上午6時止，共偵獲13架次軍機擾台，其中12架次逾越海峽中線進入北部及西南空域。

同時，國軍還偵獲中國軍艦7艘持續在台海周邊活動。國軍持續運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

快新聞／持續騷擾！中國派20機艦擾台、1運載火箭經我ADIZ

台海周邊海、空域活動示意圖。（圖／國防部提供）

另外，國防部表示，今日上午7時，中國於四川西昌衛星發射中心，執行運載火箭搭載衛星發射任務。該火箭飛行路徑經台灣中部朝西太平洋方向，高度位於大氣層外，對台灣地區無危害。國軍運用聯合情監偵系統，嚴密掌握相關動態，適切警戒與應處。

快新聞／持續騷擾！中國派20機艦擾台、1運載火箭經我ADIZ

國防部偵獲中國發射運載火箭。（圖／國防部提供）

