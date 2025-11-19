持續騷擾！中國13機艦、1公務船出海 7架次越中線闖我空域

即時中心／温芸萱報導

國防部今（19）日公布最新中國解放軍台海周邊海、空域動態，中國自昨（18）日上午6時至今日上午6時，共偵獲9架次中國軍機出海擾台，其中7架次逾越海峽中線進入我北部及西南空域；另有中國軍艦4艘、公務船1艘，持續在台海周邊活動。對此，國軍持續嚴密掌握相關動態，適切警戒與應處。

國防部今日上午發布新聞稿，公布中國解放軍台海周邊海、空域動態。至上午6時止，共偵獲9架次主、輔戰機及無人機出海擾台；其中7架次逾越海峽中線，進入我北部及西南空域。



同時，國軍還偵獲中國軍艦4艘、公務船1艘，持續在台海周邊活動。國防部強調，國軍持續運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

中國解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（圖／國防部提供）

