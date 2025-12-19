持續騷擾！國防部偵獲中國18機艦 未逾越海峽中線進入我空域
即時中心／張英傑報導
國防部今（19）日公布最新中國解放軍台海周邊海、空域動態。自昨（18）日上午6時至今日上午6時，共偵獲7架次中國軍機出海擾台；另有中國軍艦11艘，持續在台海周邊活動。對此，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
國防部今日上午發布新聞稿，公布中國解放軍台海周邊海、空域動態；至上午6時止，共偵獲7架次主戰機及無人機出海擾台，但未逾越海峽中線進入我空域。
同時，國軍還偵獲中國軍艦11艘，持續在台海周邊活動。國軍持續運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
台海周邊海、空域活動示意圖。（圖／國防部提供）
原文出處：快新聞／持續騷擾！國防部偵獲中國18機艦 未逾越海峽中線進入我空域
更多民視新聞報導
吳豊山請辭海基會董座 總統府：將敦聘擔任總統府資政
外交布局！傳蘇嘉全接海基會董事長 台日協會換「他」掌舵
賴總統訪中配麵館"肯定愛台灣" 國台辦怒批作秀虛偽
其他人也在看
徐欣瑩宣布參選竹縣長！引「黨內互打」原因竟是鄭麗文？
論壇中心／綜合報導國民黨立委徐欣瑩今（18日）宣布參選2026新竹縣長，她強調「這場選舉不是派系運作，也不是政治交換」，一句話惹毛新竹副縣長陳見賢，其競選辦公室砲轟「政治論述矛盾，無助於藍營團結，對基層造成二次傷害」。桃園市議員于北辰表示，國民黨要參選先看「成色」，但在主席鄭麗文當選後就破了，現在當然會有紛爭。民視 ・ 2 小時前 ・ 69
中共氣噗噗！美國對台軍售3500億 他曝「川普計劃」真相：太聰明
美國川普政府昨（18）日宣布向台灣出售價值111億美元（約3600億台幣）的武器裝備，創下台美史上最大規模軍售紀錄，包含8項產品，旨在強化台灣的「非對稱作戰」能力與威懾力。五角大廈強調，此舉符合美國國家利益，能支持台灣推進軍隊現代化並維持可靠防禦，更有美國官員揭露川普在第二任內對美中台關係的盤算。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 123
行政院拒副署！郭正亮示警藍白恐再有這一步
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰昨（15）日召開「捍衛憲政秩序」記者會，宣布不副署《財劃法》，強調必須以這種方式捍衛民主憲政，引發在野陣營抨擊。對此，前立委郭正亮直言，藍白接下來一定會砍國防等...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 139
明知彈劾總統不會過仍提案？她揭「藍白目的」 一句話預告結局
國民黨與民眾黨在立法院挾人數優勢，於12日三讀通過反年改修法，行政院長卓榮泰宣布不副署再修版《財劃法》。藍白為此於18日立法院司法及法制委員會通過臨時提案，移請監察院彈劾卓榮泰，國民黨還預告今（19）日將宣布彈劾違憲總統賴清德，引發各界高度關注。對此，時代力量黨主席王婉諭一早揭露藍白明知不會通過卻仍要提案的目的，並直言此舉「無法解決憲政僵局。」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 140
再轟藍白！賴清德：不副署不是為了政黨利益
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰日前動用「副署權」，不副署立法院11月14日三讀通過的財政收支劃分法，法案無法生效。對此，身兼民進黨主席的總統賴清德今（17）日痛批藍白主導的立法院，不惜傷害台...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 347
美國通知台灣逾3500億軍售案 規模歷來最大
台灣國防部18日表示，美國政府於美東時間17日17時許，就國軍「台灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」...CTWANT ・ 1 天前 ・ 231
停砍公教年金被卡關？李來希嘆政府不執行「我們剩這招」：退撫缺口騙很大
軍公教年金改革（年改）上路超過7年，立法院會12日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，，軍公教退休團體可謂士氣大振；然而，隨著府院定調「不副署」日前通過的《財劃法》，憲政大戰一觸即發，停砍公教年金法案恐迎來變數。對此，曾預告表決後法律大戰可能才剛開始的軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希今（17）日一......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 124
財劃法不副署！潘孟安不到立院報告 粉專開酸：賴清德真的很孬
針對行政院長卓榮泰不副署財劃法，立法院司法及法制委員會，邀請總統府秘書長潘孟安進行報告，卻遭到總統府方面回絕，對此臉書粉專「政客爽」開酸，整天只會賴皮的賴清德，真的很孬，因為怕被自己人總統府秘書長潘孟安打臉，宣布這一局「落荒而逃」中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 72
泰軍繳獲柬埔寨中國製武器 泰國防長：不用歸還北京｜#鏡新聞
泰柬兩國的衝突持續升溫，泰國陸軍12/15指出在柬埔寨士兵所留下來的武器中，發現大量中國製的武器，其中還包括第五代反坦克飛彈，馬上引起熱議。雖然目前還沒有證據證明就是中國在秘密提供柬埔寨武器，但泰方有權保留這些武器。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 13
花蓮縣長選戰多方競逐 泛藍陣營呈分裂局勢?
地方中心／趙永博 花蓮報導明年地方縣市長選舉逐漸升溫，花蓮縣藍營內部浮現多位有意角逐縣長寶座的人選，包含國民黨籍吉安鄉長游淑貞、前花蓮市長葉耀輝，以及無黨籍縣議員魏嘉賢、議長張峻，泛藍陣營呈現多方競逐態勢，引發外界關注藍營是否分裂。漸層藍為底，打開新局花蓮向前。花蓮縣議員魏嘉賢的看板，最近開始高掛花蓮街頭，已經連兩任的花蓮縣長徐榛蔚，下屆交棒給誰，據了解，藍營內部已經做了民調，其中傅崐萁人馬，吉安鄉長游淑貞，出線機率很高。吉安鄉長游淑貞表示：「只是我們希望，我們能夠有機會團結，讓我們的花蓮更好，而不至於產生沒有辦法收回的分裂和紛爭。目前藍營有黨籍候選人，淑貞在民調中拔得頭籌，且有一定差距，中央黨部肯定淑貞在基層的努力」。遭撤銷黨籍的縣議員魏嘉賢，訴求「花蓮人的選擇」！（圖／民視新聞）除了國民黨籍吉安鄉長游淑貞與前花蓮市長葉耀輝爭取黨內提名外。藍營出身，但遭撤銷黨籍的縣議員魏嘉賢，以及被開除黨籍的議長張峻，也各自以無黨籍身分被視為潛在人選，使泛藍呈現分裂態勢。花蓮縣議長張峻：我尊重國民黨的徵召或提名的人選，我目前最在意的就是我們光復鄉重建經費的編列，還有各鄉市公所統籌分配稅管的增加。」被開除黨籍的議長張峻，被視為泛藍重要變數，是否參選成關鍵觀察點。（圖／民視新聞）花蓮縣議員(無)魏嘉賢：那未來人生的規劃，每一個人都有他的既定的方向，那我們按照自己的方向在走，不會有任何的改變，也不會因為外界的一些狀況而有絲毫的變動。」在傅崐萁夫妻輪流執政10多年後，下一屆的花蓮縣長，國民黨能否繼續執政，要面對的恐怕不只綠營對手，還有泛藍的強勁勢力。(民視新聞趙永博花蓮報導)原文出處：花蓮縣長選舉變天？ 泛藍陣營多方分裂競逐 更多民視新聞報導吳豊山請辭！海基會下任董座人選成焦點 陸委會回應了李明峯深夜商旅受傷送醫 南市府發聲了日本擬調降成人護照申辦費 預計2026年夏季生效民視影音 ・ 17 小時前 ・ 2
藍營議員挺陳亭妃掀議論！郭正亮揭背後關鍵
[NOWnews今日新聞]2026地方大選提名開展，民進黨立委陳亭妃、林俊憲均有意角逐台南市長，2人一度唇槍舌戰。同時，國民黨籍的台南市議員蔡育輝公開力挺陳亭妃，引林俊憲質疑藍營介入綠營黨內初選，陳亭...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 17
指卓榮泰違法漏編總預算案還造謠 藍黨團：絕不低頭
國民黨團今（18日）召開「騙騙騙! 施政不利就詐騙 政院盡傳假消息!」記者會，副書記長許宇甄表示，行政院長卓榮泰稱總預算案剩不到半個月、若12月底前審查不通過將影響重大建設是造謠，指政院違法漏編、拒不補件，還大聲咆嘯批在野黨害政府倒閉，是奧客、無理取鬧，作賊喊抓賊，國民黨絕不低頭。太報 ・ 1 天前 ・ 8
清德宗變法？ 國民黨質疑賴清德想君主立憲
國民黨今天（18日）召開記者會，質疑總統賴清德與行政院長卓榮泰大唱違法、違憲的「雙簧」。強調依憲法規定，對於三讀通過、且覆議失敗的法案，行政院長沒有不副署的空間；總統也沒有不公布的空間，否則就如同清朝中廣新聞網 ・ 23 小時前 ・ 7
高虹安涉貪大逆轉 劉世芳稱很快將復職 沈伯洋：莫對司法失去信心
新竹市長高虹安涉貪案昨（16）日二審宣判貪污無罪，改判使公務員登載不實罪判刑6月信傳媒 ・ 1 天前 ・ 17
藍白合？高虹安復職新竹市長拚連任 國民黨將禮讓
新竹市長高虹安涉貪污案高院二審改判無罪，明年可望爭取連任。國民黨組發會主委李哲華17日表示，基於「藍白合」以及現任優先原則，國民黨將禮讓高虹安競選連任。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
朝野《財劃法》互槓成三卡督死局？律師曝「1招」解僵局：有趣了
行政院長卓榮泰宣布不副署再修版《財劃法》，藍白為此於18日立法院司法及法制委員會通過臨時提案，移請監察院彈劾卓榮泰，國民黨還預告今（19）日將宣布彈劾違憲總統賴清德，引發各界高度關注。對此，律師王至德指出，現在就是一個三卡督的死局，並分析後續發展情形。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 7
中國"福建號"週二穿越台海 國防部:回上海進行整改
政治中心／吳承翰 賴文軒 台北報導中國加大對第一島鏈施壓，日前才剛加入作戰編隊的航母"福建號"，在16號被國軍捕捉它在台海航行，國防部研判當時應該是要去上海進行整改，全程保持監控。此外國防部也研擬，若共軍猝然開戰，要授權第一線部隊"去中心化執行作戰任務"。中國國家主席習近平，日前才登上，剛列入作戰編隊的航母福建號視察，沒想到才過一個多月，就被國軍捕捉這艘船穿行台灣海峽。根據國防部拍下照片，福建號當時已經離開港口，在海面航行，不過他甲板上空蕩蕩，找不到艦載機，國防部說，昨天除了偵獲福建號，另有中共軍機9架次、艦艇共7艘在台海周邊活動。中國"福建號"週二穿越台海 國防部:回上海進行整改。（圖／翻攝中國網站）立委（民）羅美玲vs.國防部長顧立雄：「我們有全程的監控，我們發布的照片也顯示，上面並沒有艦載機，我們預判他應該是要回到上海長興島，去做相關進一步的缺改。」國防部強調全程監控共機共艦的動態，因應中日關係緊張牽動局勢升溫，他們假想，若共軍猝然發動攻擊，授權第一線部隊可以不等上級命令，"去中心化"執行任務，藍委質疑，這條線怎麼區分？中國"福建號"週二穿越台海 國防部:回上海進行整改。（圖／民視新聞）立委（國）馬文君vs.國防部長顧立雄：「沒有獲得上級確認，敵情成立的命令之前，基層是否被授權啟動武力行動，我們遭受到真實攻擊，那個攻擊狀態已經形成了啊，可能我們中心的指揮體系，被斷掉啊，如果至於是還沒發生真實戰爭的狀態，剛剛已經講，我們會透過立即備戰操演，二級加強戒備一級加強戒備，非戰爭狀態（第一線）他如果受到什麼樣攻擊，自己也可以發動攻擊耶，我們都是一個防衛作戰，所進行的都是自衛權行使。」近年來中國慣用灰色地帶騷擾，如何區分"襲擾"與"開戰"的定義，仍待國防部加以釐清。原文出處：中國"福建號"週二穿越台海 國防部:回上海進行整改民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「不副署」是以內閣制之屍還總統制之魂
金恆煒／知名文化人，曾任《中國時報》「人間」副刊主編、副總編輯與《當代》雜誌總編輯鏡報 ・ 1 天前 ・ 16
曾嘆人生被暫停！高虹安二審逆轉復職歸隊 國民黨宣布2026禮讓
新竹市長高虹安涉詐助理費案16日迎來二審重大轉折，高等法院撤銷一審貪污罪判決，改判無罪，僅依公務員登載不實罪判處6個月徒刑，內政部隨即依法核發復職公文，高虹安今（18日）上午正式重返市府上班，結束長達1年5個月的停職期。與此同時，國民黨組發會主委李哲華公開表態，基於「藍白合」及「現任優先」原則，2026年新竹市長大選將禮讓高虹安爭取連任。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 23
高虹安案大逆轉！林岱樺喊話：別讓我的冤案再成政治鬥爭工具
新竹市長高虹安涉立委任內詐領助理費案二審改判6月，貪污罪部分撤銷。同樣身陷助理費風波的民進黨高雄市立委林岱樺17日舉辦政策說明會時表示，助理費不該成為政治人物的陷阱，呼籲社會充分討論，明確界定助理費的認定標準，推動制度合理化，「不要讓我的冤案，再次成為政治鬥爭的工具」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4