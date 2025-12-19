持續騷擾！國防部偵獲中國18機艦 未逾越海峽中線進入我空域

即時中心／張英傑報導

國防部今（19）日公布最新中國解放軍台海周邊海、空域動態。自昨（18）日上午6時至今日上午6時，共偵獲7架次中國軍機出海擾台；另有中國軍艦11艘，持續在台海周邊活動。對此，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部今日上午發布新聞稿，公布中國解放軍台海周邊海、空域動態；至上午6時止，共偵獲7架次主戰機及無人機出海擾台，但未逾越海峽中線進入我空域。

同時，國軍還偵獲中國軍艦11艘，持續在台海周邊活動。國軍持續運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

