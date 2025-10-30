持續3週或以上症狀當心癌！醫揭「4大警訊」別輕忽 早發現、早治療
隨著全球健康意識的提升，人們越來越重視預防疾病的重要性，而癌症作為一個全球性公共健康挑戰，已經成為不容忽視的重要議題。根據英國國民保健服務（NHS）的報告，持續三週或以上的某些症狀應被視為癌症的警號，這為我們敲響了健康警鐘。
首先，我們來關注長期疲倦的問題。黃軒醫師指出，長期疲倦可能不僅僅是生活壓力或休息不足的結果，它可能是免疫系統的警報，尤其是與非霍奇金淋巴瘤相關的風險增加了29%。因此，若持續感到疲憊，應及時就醫檢查，以便及時應對潛在的健康風險。
其次，咳嗽不癒也是一個不容忽視的症狀。當咳嗽持續兩週以上且伴隨血絲時，這可能是肺癌的潛在徵兆。特別是當咳嗽伴隨呼吸異常時，更應立即就醫尋求專業醫生的診斷。
胃灼熱則是另一個需要警覺的症狀。若胃灼熱的感覺持續超過三週，可能暗示著食道癌的風險。此時，內視鏡檢查是及時識別問題的有效手段。
對於女性來說，持續的腹脹可能是卵巢癌的徵兆，尤其是當腹脹伴隨食慾不振或體重減輕時，及時就醫檢查是關鍵步驟。
根據上述症狀的分析，持續三週或以上的症狀，應被視為潛在的健康警訊。保持健康的生活習慣並定期檢查，是預防疾病的有效方式。早發現，早治療，不僅是保障健康的重要策略，更是提升生活品質的關鍵。
