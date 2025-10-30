「持菜刀」闖銀行! 南投婦大鬧稱:存款少4000

中部中心／張家維 南投報導

南投埔里鎮，今天（30日）下午一點多，一名婦人竟然持刀闖入銀行，自稱因為與行員有存款糾紛，怒氣沖沖拿著菜刀，現場情況一度危急，所幸警方趕到，即時將人勸導再制伏，沒有造成傷害。

婦人邊說邊揮動右手上的菜刀，情緒激動，憤恨不平地說著，她的銀行存款短少4000元，要銀行給個交代。婦人:「我錢都不見了，要我死就死給你看，我那天叫我媳婦來存錢，我存4000元，他(行員)的電腦壞掉，沒辦法入帳，存簿拿回去，我看的時候是用筆寫的，我問我媳婦為什麼是用筆寫的，他們(銀行)卻說我們偽造文書。」

30日下午1點多，婦人拿著包包裝著菜刀，跑到埔里鎮一家銀行內嗆聲，嚇壞行員和現場民眾，警方獲報到場，婦人越說越激動，要銀行還她4000元，員警圍著她警戒。





警方初步調查，婦人因2年前存款金額與行員有爭議，遲遲得不到滿意答案，三不五時偶爾就到銀行理論，這次居然帶菜刀闖銀行，被警方制伏帶回偵訊。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

