持足療刀追砍路人至派出所門口 黃偉哲曝「群警衝出壓制」影像

黃偉哲深夜趕赴成大醫院探視傷者。（翻攝自黃偉哲臉書）

台南市南區昨（3日）晚間發生震驚全城的隨機砍人案。一名在養生館工作的男子，疑似因感情因素崩潰，竟持工作用的「足療刮腳刀」在金華派出所旁斑馬線隨機衝撞路人瘋狂揮砍，一名傷者連滾帶爬衝進派出所求救，警方第一時間衝出包圍嫌犯並將其壓制在地。市長黃偉哲深夜趕赴醫院探視傷者，並公布監視器影像，安撫市民情緒。

事發於3日晚間8時許，畫面顯示62歲李姓男子與32歲葉姓女子正走在斑馬線上，陳嫌突持利刃迎面而來，先刺傷女子背部，再轉向猛刺男子腹部，李男身中數刀、鮮血直流，仍負傷狂奔30公尺向金華派出所求救。

根據黃偉哲公布的影像，李男在派出所階梯前重心不穩跌倒，陳嫌竟緊追不捨、狀似殺紅眼般持續猛刺，所內員警發現動靜即刻衝出，集結優勢警力將陳嫌包圍壓制。整起事件造成兩名路人受傷，其中男傷者腹部大出血，所幸緊急送醫後目前留院觀察中，陳嫌的大拇指則被自己的利刃劃傷。

據調查，29歲陳姓嫌犯有毒品前科，在養生館擔任兼職足療師約兩個月。業者表示，陳嫌平日工作態度平穩安靜，但上個月剛與女朋友分手，近期疑似因感情因素導致精神恍惚。

台南市長黃偉哲在案發後第一時間趕赴成大醫院慰問傷者與家屬，並在臉書發文強調：「警方在事發當下的第一時間隨即壓制，沒有讓傷害持續擴大。」他同時要求醫院提供最完善的醫療協助，並指示檢警深入偵辦，釐清確切犯案動機。黃偉哲表示，雖然嫌犯已遭逮捕，但此類隨機暴力行為對市民安全造成威脅，市府將持續關注案情進度，隨時向市民報告。目前全案依殺人未遂等罪嫌移送法辦。

