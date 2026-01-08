持酒瓶空氣槍隨機施暴！噁男強壓少女逼就範喊「X一次放妳走」下場慘

社會中心／桃園報導

曾男光天化日下，強行壓制少女試圖性侵。（示意圖，非當事者／翻攝自pixabay )

桃園一名曾姓男子，於2022年間，在光天化日之下於中壢火車站附近的騎樓，隨機鎖定一名穿著校服的高中少女。曾男竟持酒瓶重擊少女背部，勒頸將其壓制在地，隨後更掏出空氣槍威脅。少女奮力抵抗掙脫後報警。高等法院審理後，依攜帶兇器強制性交未遂罪，判處曾男有期徒刑6年2月。

判決書指出，這起隨機攻擊事件發生於2022年10月某天上午。曾姓男子行經桃園市中壢區某處騎樓時，見一名身穿高中制服的少女獨自坐在路邊椅子上，竟萌生歹念。曾男先手持酒瓶猛力揮打少女背部，隨即用手臂勒住其頸部，將被害人強壓在地，並以雙腳夾住少女身體，限制其行動自由。

儘管少女試圖掙扎起身，曾男仍強行拉扯，將她壓回椅子上，期間不僅隨意觸碰少女身體，甚至拉扯其褲子，開口質問年齡及過往隱私。見少女激烈反抗，曾男竟從口袋掏出一把空氣手槍，出言恫嚇：「不想弄到這種東西（開槍）就安靜一點」，並稱發生一次性行為就放對方走。

過程中，雙方發生激烈拉扯，導致少女上衣幾乎被扯掉，背部大面積裸露，並受有下背與頭皮挫傷，所幸少女最後趁隙掙脫逃離現場並報警。

曾男在審理期間雖坦承傷害與強制罪行，但否認有性侵害意圖。他辯稱自己只有國小學歷、不知如何陳述，且患有髖關節壞死、行動不便，不可能有力氣用腳夾住被害人。

然而，高等法院勘驗監視器畫面發現，曾男當時體能足以與少女纏鬥，甚至能將其強力拉甩至監視器死角，少女需緊抓扶手才未被拖走。法官指出，曾男提出的髖關節手術證明是2025年的事，案發當時其體能狀況並無問題，且其犯案過程中的言語及肢體動作，明顯具有性侵害之犯意。

法院審酌，曾男與被害人素不相識，竟在上班上課時間、人潮眾多的火車站周邊商業區大膽犯案，顯示其法敵對意識強烈。雖未得逞，但其持酒瓶攻擊、亮槍威脅的手段惡劣，對未成年少女身心造成嚴重創傷，且犯後始終否認犯行、未與被害人和解。

原審判決雖撤銷「未成年人與攜帶兇器之加重條件競合」，但高等法院改判指出，曾男所持空氣槍雖無殺傷力，但能貫穿鋁片，客觀上足以對生命身體構成威脅，屬兇器無誤。最終依攜帶兇器強制性交未遂罪，判處曾男有期徒刑6年2月，扣案空氣手槍沒收。全案仍可上訴。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

不良行為，請勿模仿！

