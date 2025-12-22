彰化街頭驚見街友持刀閒晃，引發民眾恐慌！昨晚6點多，一名男子在彰化市南門市場附近手持鐮刀與點火器行走，讓車水馬龍的街道上民眾紛紛提高警覺，警方接獲3通報案電話後立即派遣快打部隊趕赴現場。該名街友被發現時對警方行舉手禮，並表示是在路邊撿到這些危險物品。在警方勸說下，他最終放下物品，但此事件反映出近期民眾對隨機攻擊事件的高度警覺性。

持鐮刀在彰化市場閒晃！街友遇警「行舉手禮」 稱路邊撿到嚇壞路人。(圖／TVBS)

彰化市南門市場附近昨晚發生街友持刀閒晃事件，引發民眾恐慌並連續通報警方。該名男子手持鐮刀與點火器在街道上行走，警方接獲3通報案電話後立即派遣快打部隊趕赴現場。事件發生在車水馬龍的街道上，讓許多民眾提高警覺。這名街友被發現時對警方行舉手禮，並表示是在路邊撿到這些物品，最後在警方勸說下放下危險物品。此事件反映出近期民眾對隨機攻擊事件的高度警覺性。

廣告 廣告

事發於昨晚6點多，一名男子在彰化市南門市場附近手持鐮刀行走，街道上車來車往，引起路人高度警戒。民眾紛紛撥打110報案，警方共接獲3通報案電話。彰化分局偵查隊隊長卓志昌表示，民眾報案指稱在彰化市永樂街附近有一名男子手持刀械行走，分局獲報後立即啟動快打部隊。

街友持鐮刀閒晃 彰化快打部隊急出動。(圖／TVBS)

警方趕到現場後，很快鎖定在超商騎樓下的男子。當時騎樓附近有正在購物的民眾和騎單車的路人，警方立即進行清場。支援警力陸續抵達，包括機車警力和巡邏車，形成大陣仗。

面對警方到場，該名男子站直身體，左手背在後面，右手對警方行舉手禮，表現得畢恭畢敬。經過警方勸說後，他將手上的物品丟出，警方一邊安撫他，一邊收起危險物品。

手持鐮刀點火器！彰化街友嚇壞路人。(圖／TVBS)

經查，該名男子是彰化車站附近的街友，他手上除了鐮刀外還有一支點火器。他向警方表示這些物品是在市場撿來的，並沒有意識到自己的行為會引發民眾恐慌。

有民眾表示，現在社會已經安逸太久，必須要提高警覺性，多一點警覺對大家都有好處。特別是在台北發生張文無差別恐怖攻擊事件後，許多人都擔心會有模仿或其他攻擊事件發生，因此遇到可疑狀況時，相互提醒注意並通報警方以策安全。

更多 TVBS 報導

跟友吵架竟人行道縱火 機車還藏長柴刀

高雄小港機場周邊煙霧瀰漫 警抓包醉男亂放船難用「發煙筒」

假冒檢座恐嚇！婦突辦提款卡 行員急報警

深夜惡火困住戶！5樓公寓出入口失火 消防奮救17人脫困

