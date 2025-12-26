一名30歲何姓男子25日在苗栗持鐮刀上街，先是無故攻擊一名婦人，隨後還進入超商，引發民眾恐慌。被害婦人表示，兇嫌進門就朝她猛砍3至4次，所幸她機警閃避，才免於嚴重傷害。據了解，何男有多項毒品前科，事發時疑似正處於吸毒狀態。警方接獲多方報案後，迅速趕抵現場將他逮捕，並因其身體狀況不佳，隨即將他戒護送醫。

持鐮刀男「恍惚無力」攻擊婦人！闖超商引恐慌，婦靠厚衣擋險。(圖／TVBS)

被害婦人回憶當時驚恐的經歷表示，何姓男子進門後完全沒有說話就直接揮刀攻擊她。婦人說，她左手去擋，幸好擋到刀柄而非刀口，手部只有拉傷。兇嫌連續砍她背後左側，雖然兩邊都有傷口，但因為衣服穿得很厚，傷勢並未嚴重到需要縫合。被害婦人形容，當時兇嫌兩眼無神，明顯是處於吸毒的狀態。

廣告 廣告

被害婦人描述，兇嫌一進門就毫無預警地拿鐮刀朝她砍了3至4次。(圖／TVBS)

在混亂中，婦人跌倒後拿鞋子反擊，而兇嫌可能因為吸毒後恍神無力，也跟著跌倒。婦人補充說，兇嫌住在她家附近，但彼此並不認識。攻擊婦人後，何姓男子隨即往超商方向走去，婦人則立即報警求助。超商位置距離派出所僅200多公尺，警方接獲多方通報迅速趕到現場。除了婦人報案外，還有目擊者直接騎車到派出所告知有人持鐮刀進入超商，同時超商店員也按下警民聯繫系統通報。在各方通報下，警方火速趕到現場將何姓男子逮捕。

在各方通報下，警方火速趕到現場將何姓男子逮捕。(圖／TVBS)

何姓男子被帶回派出所後，因身體狀況不佳，警方隨即叫來救護車，將他戒護送醫。據了解，何姓男子今年30歲，與父母同住，沒有固定工作，只是偶爾打零工，有多項毒品前科，曾經接受強制治療，是警方列管的對象。

更多 TVBS 報導

高雄怪男連2天商圈「點火、滴膠水」 機警櫃姐錄影還被嗆

「持槍通緝犯」林內遭警方圍捕 警開10槍壓制 目擊民眾像拍電影

吸ㄎㄧㄤ？男放話「超越鄭捷」 貼文：吸毒後要隨機殺人

交換生持槍＋刀劫超商 追店員開槍 搶到2瓶奶茶

