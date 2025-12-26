苗栗市一名30歲何姓男子25日下午持鐮刀在街頭作案，不僅攻擊路人、砸向停等紅燈車輛，還闖入超商揮刀威脅店員，所幸因自身腿軟多次跌倒未能得逞。事發地點距離派出所僅200多公尺，警方迅速趕到現場將嫌犯制伏。嫌犯疑似吸毒導致精神恍惚，目前已依傷害、恐嚇罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，並建請羈押避免再犯。警方呼籲民眾若遇暴力事件，請立即撥打110報警尋求協助！

持鐮刀闖超商砍人！30歲男「多次腿軟跌倒」未得逞 警趕抵制伏。(圖／TVBS)

監視器畫面顯示，這起事件發生在25日下午5點左右，地點位於苗栗市一家超商。畫面中可見一名身材高瘦的男子手持約半公尺長的鐮刀從超商門口走過，隨後在門外未被監視器拍到的地方，他用鐮刀砸向停等紅燈的車輛。目擊者表示，當時所有鄰居都探頭出來查看情況，看到男子拿刀的動作後，大家都嚇得躲了進去。

店員和客人目擊，男子站起來後又再次跌倒，手上仍緊握著刀。(圖／TVBS)

男子在砸車後一度跌坐在地上，之後又掉頭回來持刀進入超商，企圖在櫃台前攻擊店員，但卻因身體狀況不佳而軟腳倒下。據店員和客人目擊，男子站起來後又再次跌倒，手上仍緊握著刀。目擊者描述，當時男子的神智看起來十分呆滯。幸運的是，警方接獲報案後約一分鐘內就趕到現場，迅速衝進超商將嫌犯壓制在地上並逮捕。

苗栗分局副分局長徐文明表示，該名男子先於16時55分許，不明原因持刀在源林街攻擊一名婦人，造成婦人左側腰部頓挫傷。隨後他於17時02分徒步至一家超商，持刀作勢攻擊櫃台店員，所幸店員閃避沒有受傷。在當前敏感時機，男子持鐮刀上街引起民眾恐慌，紛紛報案求助。警方迅速將嫌犯逮捕，依傷害、恐嚇罪嫌移送台灣苗栗地方檢察署偵辦，並建請羈押以避免再犯。警方也呼籲民眾，若遇到暴力事件，請立即撥打110報警尋求協助。