持鐵棍隨機攻擊！男想落跑 機車「發不動」..尷尬遭逮

新北市三重街頭，一名45歲的顏姓男子手持鐵棍，在短短4分鐘內隨機攻擊三名無辜路人，造成一對60多歲夫妻及另一名77歲路人受傷。這名男子才出獄4天，案發後欲騎機車逃逸，卻因機車發不動當場被警方逮捕。警方在現場查扣鐵棍、安非他命及吸毒用具，嫌犯被依傷害罪移送法辦，檢方建請法院羈押，避免其在外造成社會恐慌。

隨機打人不認帳? 「鐵棍男」落網，上警車前頻腿軟。

事件發生在三重住宅區的街頭，根據目擊民眾表示，這名身穿黃衣的顏姓男子先是攻擊一對夫妻，先打男的，男子當時正在摸受傷處，接著又打女的。目擊民眾看到這一幕後趕緊回去避難，並描述嫌犯用鐵棍敲打受害者頭部，導致流血不止，現場立即呼叫救護車。

受傷最嚴重的是一名年約60歲的婦人，救護人員緊急為她包紮傷口並送上擔架，她62歲的丈夫頭部也受傷，兩人的女兒接獲通知後立即趕往醫院陪同就醫。根據警方調查，這起隨機攻擊事件從上午9點28分開始，到9點32分為止，短短4分鐘內，嫌犯就攻擊了三名無辜路人。

警方表示，在接獲民眾協助通報後，兩名員警得知嫌犯往後方逃跑，立即追趕。最後在巷子口發現嫌犯正準備騎車離開，但因機車發不動，警方得以將其逮捕。在搜查過程中，警方不僅查扣了作案工具鐵棍，還在嫌犯身上搜出安非他命和用過的吸管。

嫌犯落網後，否認傷害任何人，似乎想以吸毒、神智不清為由脫罪。被移送的過程中，他數度腿軟，上警車時還抱著肚子，顯得相當不適。林冠宇律師強調，嫌犯不可能因吸毒而減刑，反而可能加重其刑，因為他是自願吸毒，而非被強制下毒，所以不能因此免責。警方已依現行犯將嫌犯逮捕，並移送法辦，檢方建請法院羈押，防止他再次傷害無辜民眾。

