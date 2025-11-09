持鐵鎚揮舞！男疑作勢攻擊「民眾嚇壞」 本人否認：要趕狗

高雄路竹一名80歲男子日前持鐵鎚在住家外揮舞，嚇壞路過民眾，引起警方關注。（圖／TVBS）

高雄路竹一名男子日前拿著鐵鎚在自家外頭揮舞，民眾開車經過後嚇了一大跳，文章PO上網路後引起警方關注，9日一早，員警到場後告誡他以外，並通報相關單位，最後以社維法來裁處。

事件發生在高雄路竹永華路，有民眾開車經過時，目睹這名男子拿著鐵鎚揮舞，疑似有攻擊意圖，隨後將此情況發布到網路上。當記者前往採訪時，該名男子情緒激動地解釋自己是拿著鐵鎚要趕狗，但記者發現他手中拿的其實是一把斧頭。男子表示：「我說你車子開慢一點，我沒有擋他們，我沒有恐嚇他們，我也說我沒恐嚇你喔，我是叫你開慢一點。」

男子堅持該路段是私設道路而非公共設施，強調自己只是要求車輛減速，並未阻擋或攻擊任何人。他說：「以後開車開慢就好，這是私設道路，不是公共設施，我都叫他們慢而已，我沒有擋他們，警察也有來啊。」然而，事實上該路段是政府既有道路，並非私人所有。

里長表示：「這是政府的路，人家車子經過，男子把人家擋下來，擋下來擋路，就拿東西要丟人家，所以這人是很頭痛的人物。」警方指出，這位80歲男子近年來因生意失敗等變故導致性情大變，但經過調查，目前尚未發現他有實際攻擊或危害他人的行為。警方除了給予告誡外，也已通報其他相關單位處理。

當地居民對這位男子的行為已有所了解，一位路過民眾說：「他如果在做工作，你如果沒讓他，他會拿東西擋你，盡量閃開他，不要跟他起衝突，很久了啦，這條路跟那邊都這樣啊，不要理他就好了。」雖然附近居民已經知道如何避開這位男子，但外地人若不知情，可能會受到驚嚇。警方在依社會秩序維護法開罰之餘，也呼籲家屬多加注意男子的行為。

