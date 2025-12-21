持雙刀恐嚇加油站店員 三峽男遭聲押

檢察官訊後，認定呂男涉犯恐嚇公眾等罪，罪嫌重大且有逃亡及反覆實施之虞，向法院聲請羈押。(記者吳昇儒攝)

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市一名呂姓男子昨日下午2時許，雙手持刀在三峽地區揮砍路邊民眾車輛，甚至還闖進加油站複合式商店內，恐嚇加油站人員且潑灑液體。警方獲報趕抵現場壓制，呂男遭自己刀劃傷。警方今日晚間，將其移送新北地檢署偵辦。檢察官訊後，認定呂男涉犯恐嚇公眾、危害安全等罪，罪嫌重大且有逃亡及反覆實施之虞，向法院聲請羈押。

檢警調查，32歲呂男持雙刀揮砍路旁民眾車輛後，更闖進加油站複合式商店內，在桌上潑灑不明液體，警方獲報趕往現場，利用10多名優勢警力，將呂男壓制。

過程中，呂男拼命掙扎時，不慎用菜刀劃傷自己，送醫救治後，已無大礙，新北市三峽警分局今日晚間將呂男移送至新北地檢署偵辦。

檢察官偵訊後，認為呂男進入加油站後，不斷胡言亂語，還將易燃液體淋在桌上，動機不明，該行為已涉犯放火燒燬現有人所在之建築物未遂罪、恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪，且並有逃亡及反覆實施之虞，有羈押必要，偵訊後於晚間向法院聲請羈押。

新北地檢署重申，對於造成公眾危害之暴力行為絕不容忍，必將嚴查速辦，以維護社會安全。

