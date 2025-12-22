持雙刀衝加油站追砍路人 三峽男遭聲押獲准

呂姓男子20日下午持雙刀追砍路人而遭逮捕，遭檢方聲押獲准。（圖／翻攝畫面）

台北市19日晚間發生恐怖攻擊，27歲通緝犯張文隨機殺人，釀成4死11傷悲劇，各地近日也出現多起模仿效應，新北市三峽區32歲呂姓男子20日下午，持雙刀從家中衝出，還作勢追砍路人，並衝入介壽路加油站商店嚇壞員工，警方獲報後立刻趕抵將他逮捕，遭檢方聲押獲准。

呂男20日下午衝出家門時精神狀況不佳，沿路還怒吼「我要維護世界和平」，並持雙刀作勢追砍路人，而後他闖入介壽路某加油站商店，並將不明溶劑淋在桌子上。

三峽警分局獲報後，立即派遣線上巡邏網及偵查隊共10名員警前查處，警方到場時呂男仍拒絕就逮，在壓制時持刀劃傷自己，送亞東醫院救治後已無大礙，待治療後將依公共危險、恐嚇等罪移送。

檢方訊後，認定被告涉犯刑法第 173 條第 3 項、第 1 項放火燒燬現有人所在之建築物未遂、同法第 151 條恐嚇公眾、同法第 305 條恐嚇危害安全等罪嫌重大，並有逃亡及反覆實施之虞而有羈押之必要，向法院聲請羈押，並於22日上午獲准。

新北地檢署強調，對於造成公眾危害之暴力行為絕不容忍，必將嚴查速辦，以維護社會安全。

