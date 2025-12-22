持雙刀闖加油站高喊「維護世界和平」 男子遭法院裁定收押
家住新北市山峽區32歲呂姓男子，12月20日下午2時許，雙手各持一把菜刀，從住家走出後在路邊揮舞，並進入附近一家加油站，高喊「我要維護世界和平」，並潑灑不明液體，新北地檢署調查後認為呂男涉犯《刑法》公共危險、恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌重大，並有逃亡及反覆實施之虞而有羈押之必要，向法院聲請羈押，法院於今日凌晨裁准羈押但不禁見。
據了解，呂男在進入加油站商店時不僅高喊「我要維護世界和平」，還潑灑疑似易燃液體，警方接獲通報後迅速派出10名警力到場處理。呂男見到警方到場後情緒激動，與警員發生激烈拉扯，過程中因掙扎導致手臂被刀劃傷。警方最終成功將其壓制並奪下刀具，所幸事件未造成其他人員傷亡。呂男隨後被送往板橋亞東醫院接受治療後移送新北地檢署偵辦。
檢察官訊問後認為，呂男涉犯《刑法》第173條第3項、第1項放火燒毀現有人所在建築物未遂罪、同法第151條恐嚇公眾罪及第305條恐嚇危害安全罪等多項罪名，且有逃亡及反覆實施之虞，因此向法院聲請羈押。
新北地檢署強調，此類危害公共安全的暴力行為絕不容忍，必將嚴查速辦，以維護社會安全。
更多太報報導
委內瑞拉情勢升溫 傳美國近兩週第3度追捕受制裁油輪
AI股回來了明年續衝！ 陸行之：Google TPU 明年優於市場預期、半導體成長動能不輸今年
日本戶籍可註記「台灣」的幕後推手 「台灣女婿」瀧波宏文揭多年低調奔走歷程
其他人也在看
張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 44
張文無兒女、配偶 家屬可用張文遺產賠償 若「拋棄繼承」免賠
張文隨機殺人事件震驚社會，造成多人死傷後自身墜樓身亡，引發法律賠償問題。由於兇嫌已死，刑事訴訟將獲不起訴處分，民事賠償則落在其父母身上，但若父母選擇拋棄繼承則無需承擔責任。根據犯保協會規定，死者遺屬最高可獲180萬元補償，重傷者可獲80至160萬元。英勇阻止兇嫌而犧牲的余姓男子，其家屬將獲得來自台北市政府和桃園市政府共計超過千萬元的撫卹金與理賠。TVBS新聞網 ・ 10 小時前 ・ 26
張文衝中山站攻擊！第一刀朝無辜騎士狂砍 他染血撐到轉角才倒下
昨（19日）傍晚到晚間，台北車站M7出口，遭27歲嫌犯張文丟擲煙霧彈；約1個小時過後，張文又徒步到捷運中山站，先是丟擲煙霧彈，瘋狂揮舞30公分長刀，接著又衝進誠品南西店釀多人傷亡，最終張文墜樓身亡。而整起事件，包括張文在內，共造成4死11傷悲劇。其中，一名騎士在中山站附近停等紅燈時，遭張文持刀攻擊，騎士雖受傷仍堅持騎車到轉角，最後連人帶車倒地，因頸脖中刀不治。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 20
北捷恐攻不到1天...三峽32歲男「持雙刀追砍路人」 加油站潑不明溶液瘋喊：我要維護世界和平
北捷台北車站與中山商圈昨（19日）傍晚才爆發恐怖攻擊，造成4死11傷，民眾仍在恐慌之中，然而三峽今（20日）竟再度傳出疑似模仿行為！一名32歲男子不僅手持雙刀揮舞，還潑灑不明液體，引發民眾恐慌，警方迅速到場將人壓制，所幸未造成其他人員傷亡。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 128
影/又一個自稱「張文同夥」！作業員台中落網
在北捷、捷運中山站商圈共奪走3條人命的張文最後跳樓身亡，但目前台灣北中南陸續出現自稱他「同夥」的人，有位張姓男作業員上網po文暗示將在北捷板南線發動攻擊，三峽警方迅速查出他的位置，前往台中清水逮捕他。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 55
張文哥哥住高雄？傳「見警上門不意外」 陳其邁揭兄弟互動狀況
即時中心／高睿鴻報導繁華的台北車站及中山區商圈，昨（19）晚驚傳重大治安事件，年僅27歲的桃園通緝犯張文，竟於上述地區發動恐怖攻擊；只見他全副武裝、持長刃及煙霧彈四處犯案，不僅造成群眾恐慌，更拿刀不斷揮砍、刺人，目前已造成4死、更傳出有11名傷者。犯案後，他還直接墜樓身亡，留下更多謎團。為釐清案件，警方清查張家人，發現張文哥哥人在高雄工作、見警方上門也沒感到意外；對此，高雄市長陳其邁也回應了。據悉，張文犯下震驚社會的連續殺人案後，警方趕緊清查張家，除了聯繫到父母親，更發現哥哥居住高雄；於是，迅速委託高市刑大前往查訪。由於哥哥已知悉狀況，見警方來訪，並未感到意外，但他說，已經與弟弟5年沒聯絡、不清楚其生活狀況。陳其邁今（20）受訪時談及此事，證實警方昨日已完成查訪。他另也說，哥哥的工作地址、住家都在高雄，但兄長本人已經5年沒聯絡嫌犯、也不清楚張文現行居住的地方。至於張文哥哥、張文的一些互動狀況，相關資料都已匯呈給台北市警察局跟警政署。高雄市長陳其邁。（圖／民視新聞）另，昨晚台北發生砍人案後，竟有網友囂張地宣稱，「和嫌犯張文是兄弟」、且竟還預告，接下來會在高雄犯案。為此，陳其邁不僅一早就到高雄車站巡視，同時也表示，針對PO文者，警方已經掌握IP位置，市府也積極與警政署、相關公安單位聯繫；經全力追查，目前初步掌握IP是在境外、以及一些境外帳戶在作案。陳其邁也說，本來已掌握6個可疑帳號，但現在已排除1個，剩下5個仍在全力追查當中；他強調，務必要將相關的、可能危害治安的分子逮捕報案、強力追查。原文出處：快新聞／張文哥哥住高雄？傳「見警上門不意外」 陳其邁揭兄弟互動狀況 更多民視新聞報導早寫好殺戮計畫！張文房內驚見大量「這1物」手機竟神祕消失蔣萬安下令「商圈、捷運站」升級戒備！北市警局：每日動員人力將破千模仿犯接二連三？新北三峽也爆「雙刀怪客」出沒 警到場壓制逮人民視影音 ・ 1 天前 ・ 11
「張文我兄弟，12/25高雄車站做大的」嘴秋網友抓到了…5萬交保
北捷M7、中山站19日發生隨機攻擊案造成4死的悲劇後，當晚即有人在社群平台Threads上指出， 要在12月25日當天在高雄車站「做大事」，檢調不敢大意，隨即組成專案小組追查，20日拘提留言的陳姓男子到案，訊後依涉犯恐嚇公眾罪嫌，諭知交5萬元交保候傳，但橋檢事後澄清，陳男身分為一名電機系男大生，僅轉貼並非原始PO文者。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 65
跳樓不是求死？高大成：張文可能「最後一刻還想逃」
通緝犯張文昨（19日）在台北捷運北車站、中山站一帶隨機殺人，釀4死11傷，帶刀衝進南西誠品傷人，最後從5樓墜樓身亡，法醫高大成表示，跳樓動機可從他跳樓傷勢推測，如果撞到頭可能自殺，但如果是腳部或下半身骨折，他就可能還想逃跑。高大成分析，張文準備那麼多是煙霧彈及汽油彈，戴防毒面具作案，持雙刃刀殺人，作自由時報 ・ 1 天前 ・ 81
「張文我兄弟」落網？原來是轉貼者、身分是電機系男大生
張文恐攻北車、捷運中山站、誠品南西店事件目前出現更多恐嚇言論，19日他犯案當晚有人自稱是他的好兄弟，要在本月25日晚間在高雄車站做大事，近日落網的疑犯經查是轉貼者，是位電機系男大生，「真兇」尚未落網。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 47
張文與父母疏於聯繫 鄰居:這一家人都很神祕
政治中心／綜合報導犯下惡性隨機砍人的張文，警方第一時間溯源到他在桃園的老家，但他與父母疏於聯繫，連鄰居眼中，這一家人都很神祕，有的說平常見不到人、也有人說"打招呼也不被理會、現在才知道張文的存在"。為了制止張文被刺死的余姓男子，也是桃園人，市府社會救助科也和余家人聯繫、並和北市討論後續補償事宜。恐攻殺人犯張文犯下人神共憤暴行後身亡，檢警第一時間就找上他桃園的雙親問案，除了親子間疏於聯繫，這一家在街坊鄰居眼中，也很神祕。案發後，警方第一時間就到張文老家找家屬想釐清犯案動機與背景。（圖／民視新聞）張文老家鄰居：「（我）住了將近20年了，我們沒有交集，想說隔壁鄰居，就給他（張爸爸）點個頭打聲招呼，他又不會理人，不理人之下你不理我我也不理你啊，（那張文那個小孩你見過嗎），沒有印象我還不知道他有子女，他老婆是誰我也搞不清楚，他們裡面社區進進出出門都關著，所以我們不會見到，（第一時間知道在你們對面），還好吧畢竟是小孩子牽扯到父母有點牽強，說真父母也許有錯也不是他們所願。」幾乎無交集的鄰居，認為小孩的錯不能扯到長輩身上。張文在北車扔擲煙霧彈時，57歲余姓男子試圖制止，遭刺遇難，經查發現是桃園市民，桃園社會救助科也持續跟余姓的家屬聯繫。桃園市政府社會救助科科長黃毅：「家屬因為正在忙於處理喪葬等善後事宜，表達暫時還無需協助的部分，本局會持續與台北市政府，提供相關諮商補償及法律諮詢等服務。」桃園仁海宮捐出兩百萬給死傷者及其家屬，希望能助他們快速組出難關。（圖／民視新聞）除了社工系統協助家屬，桃園市長張善政和中壢仁海宮討論後，由仁海宮捐出200萬，協助受難者及其家屬盡快度過難關。（民視新聞綜合報導）原文出處：張文與父母疏於聯繫 鄰居：這一家人都很神祕 更多民視新聞報導張文金流曝光 犯罪計畫縝密「連吃飯、休息時間都排定」20則「模仿張文」恐怖留言 刑事局撂重話北車、中山隨機砍人釀嚴重死傷！蔣萬安再赴醫院探視5名傷者民視影音 ・ 15 小時前 ・ 18
發 「中山砍人不揪」 男大生抓了！將送地檢署
發 「中山砍人不揪」 男大生抓了！將送地檢署EBC東森新聞 ・ 20 小時前 ・ 48
不只砍人還縱火！張文大屠殺前行徑曝光「潑汽油點火」
即時中心／廖予瑄報導台北車站今（19）日傍晚5時許發生隨機殺人事件，來自桃園的27歲張文在台北捷運台北車站丟擲煙霧彈並行凶；隨後，張男又前往北捷中山站外，持長刀隨機攻擊路人後墜樓。這起事件導致包含嫌犯在內，共4死6傷。據警方調查，張在作案前，下午時已在多處先行縱火，而後再至北車及中山捷運站進行無差別攻擊。民視 ・ 1 天前 ・ 30
張文隨機砍人「台北101跨年停辦？」 董事長賈永婕回應了
捷運台北車站、中山周邊，19日出現持刀隨機殺人案，造成4人死亡（包括兇嫌張文在內）。事發於下班尖峰時期，加上擔心有模仿效應，網上出現台北101跨年是否停辦、不要去的討論，對此101董事長賈永婕作出回覆。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 194
員警緊急衝入誠品內追凶畫面曝光「手還拿著指揮交通棒」
即時中心／林韋慈、魏熙芸報導台北市昨（19）日發生隨機殺人事件，27歲通緝犯張文疑似事先縝密規畫犯案。昨日下午3時40分許，他先後前往台北市林森北路159巷、119巷及長安東路75號連續縱火，隨後返回台北市中正區住處更衣，再於租屋處縱火；下午5時23分步行至北捷台北車站入口處丟擲煙霧彈，晚間6時許轉往北捷中山站站外及誠品生活南西店內持刀砍殺，整起事件共造成4死11傷。民視 ・ 1 天前 ・ 41
北捷案發時「為何路人沒反應？」王婉諭曝背後真相：是台灣人的脆弱
北捷案釀4死11傷，針對網傳「遇到這種情況，為什麼不趕快跑？」之質疑，時代力量黨主席王婉諭發文指出，台灣社會長期的安全感導致民眾面對極端暴力時易出現「本能僵住」，這是幸運也是脆弱。她同時讚揚現場挺身而出的店員與日籍記者，呼籲政府建構兇手生命歷程以理解悲劇根源，並請大眾停止散播陰謀論，避免恐懼撕裂社會。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 170
新／張文中山砍人 最新畫面曝光！警「逆向」衝手扶梯救援
新／張文中山砍人 最新畫面曝光！警「逆向」衝手扶梯救援EBC東森新聞 ・ 18 小時前 ・ 7
張文揮第一刀！37歲保全上班途中遇襲 遭砍傷重不治、家屬抵達醫院相驗
本月19日晚間，台北車站M7出口、捷運中山站及誠品南西店，遭煙霧彈及長刀隨機攻擊，現年27歲的嫌犯張文，因妨害兵役遭通緝，於昨天晚間，帶著防毒面具犯案，釀4死11傷悲劇。其中，任職保全業的37歲蕭姓騎士，當時正要騎車去上班，卻不幸遭攻擊頸脖受傷，他也是張文於中山站第一位攻擊的民眾，今（20日）上午，檢察官抵達馬偕醫院相驗，死者家屬也到場，氣氛十分哀戚。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 21
張文最後身影曝光！熟練打開頂樓大門 警冒險狂追
即時中心／林韋慈、魏熙芸報導台北市昨（19）日發生隨機殺人事件，27歲通緝犯張文疑似事先縝密規畫犯案，下午3時40分許，先到台北市林森北路159巷、119巷、長安東路75號，連續縱火，隨後返回台北市中正區住處更衣，再於租屋處縱火，之後5點23分步行至北捷台北車站入口處丟擲煙霧彈，接著18時許轉往北捷中山站站外及誠品生活南西店持刀砍殺，整起事件共造成4死11傷。警方於誠品南西追上頂樓的畫面也在今天曝光，畫面可見張文持著刀具往上，熟練開門後，走到頂樓，而隨後7名員警也追上，保全等相關人士也陸續到場。民視 ・ 1 天前 ・ 17
稱張文是他兄弟！網友恐嚇下個是高雄車站 卓榮泰怒：一定要讓他變成社會公懲對象
[Newtalk新聞] 台北捷運昨發生隨機傷人事件，含嫌犯共釀4死9傷。不料，有網友發文稱，嫌犯是他的兄弟，會接下未完成的任務，下一個地點在高雄車站。對此，行政院長卓榮泰今（20）日憤怒表示，政府從昨天就開始透過各種警方系統在全力追查，希望找出這個IP、這個行為人，一定要讓該人變成社會要公懲的對象。他說，「我們非常痛恨這樣的行為」，這個對社會完全是負面、敗害，一定全力追查出來。 台北車站及捷運中山站周遭19日發生嚴重隨機傷人事件，含嫌犯共釀4死9傷，震驚社會。27歲嫌犯張文先在北車M7出口丟擲煙霧彈，隨後持長刀砍殺路人，接著步行潛往中山站及誠品南西百貨，繼續隨機攻擊並闖入誠品南西百貨，最後在警方圍捕之下墜樓身亡。 有一名網友發文指稱，張文是他的兄弟，他們是一個組織，其未完成的任務，他會繼續接下去。他說，下一個地點在高雄車站，敬請期待，社會病態交給他們重整。他更嗆，「誰在跟你們開玩笑，一群社會毒瘤，12/25會有更大的事件等著你們」。 卓榮泰今上午赴醫院探視傷患，並受訪指出，謝謝大家從昨天到現在持續的關心。他一早來到三軍總醫院，謝謝院長、副院長、主任、所有的醫療團隊，從昨天到現在，細心照新頭殼 ・ 1 天前 ・ 175
奈良美智也在中山殺人現場！ 親睹警方封路蒐證
台北市北車及中山商圈，昨（19日）發生無差別攻擊事件，民眾人心惶惶，日本知名藝術家奈良美智稍早透露，自己昨晚人就在案發現場附近，還目睹警方蒐證。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 43