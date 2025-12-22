持雙刀闖加油站高喊「維護世界和平」 男子遭法院裁定收押

新北市三峽區介壽路一家加油站被男子闖入，他手持雙刀高喊「我要維護世界和平」，讓加油站員工嚇傻。資料照。翻攝Google Maps



家住新北市山峽區32歲呂姓男子，12月20日下午2時許，雙手各持一把菜刀，從住家走出後在路邊揮舞，並進入附近一家加油站，高喊「我要維護世界和平」，並潑灑不明液體，新北地檢署調查後認為呂男涉犯《刑法》公共危險、恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌重大，並有逃亡及反覆實施之虞而有羈押之必要，向法院聲請羈押，法院於今日凌晨裁准羈押但不禁見。

據了解，呂男在進入加油站商店時不僅高喊「我要維護世界和平」，還潑灑疑似易燃液體，警方接獲通報後迅速派出10名警力到場處理。呂男見到警方到場後情緒激動，與警員發生激烈拉扯，過程中因掙扎導致手臂被刀劃傷。警方最終成功將其壓制並奪下刀具，所幸事件未造成其他人員傷亡。呂男隨後被送往板橋亞東醫院接受治療後移送新北地檢署偵辦。

檢察官訊問後認為，呂男涉犯《刑法》第173條第3項、第1項放火燒毀現有人所在建築物未遂罪、同法第151條恐嚇公眾罪及第305條恐嚇危害安全罪等多項罪名，且有逃亡及反覆實施之虞，因此向法院聲請羈押。

新北地檢署強調，此類危害公共安全的暴力行為絕不容忍，必將嚴查速辦，以維護社會安全。

