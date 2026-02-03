即時中心／顏一軒、陳治甬報導

台南市南區今（3）日晚間驚傳隨機刺人案，一名按摩師手持足療刀在金華派出所前的馬路上猛刺，造成1男、1女身上受到穿刺傷。對此，台南市長黃偉哲稍早已趕赴成大醫院探視傷者；至於兇嫌確切的行兇動機為何，仍待進一步調查釐清。





黃偉哲稍早在臉書（Facebook）發文表示，「稍早發生在南區金華派出所旁的隨機傷人案，警方在事發當下的第一時間隨即壓制，沒有讓傷害持續擴大」。

黃偉哲說，他現在正趕往醫院探視傷者，至於嫌犯犯案動機目的為何，目前正等待檢警釐清當中；此外，所有傷者都已即時送醫，正留院觀察中，後續相關情況，會即時跟市民朋友報告。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／持「足療刀」追殺到派出所前！台南隨機砍人2傷 黃偉哲趕赴成大醫院探視

