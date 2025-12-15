指不副署《財劃法》非獨裁 卓榮泰：立法院可提不信任案倒閣

行政院長卓榮泰今天（15日）親上火線舉行記者會，宣布不副署《財劃法》修正案。（圖／鄒保祥攝）

《財劃法》爭議難解，行政院長卓榮泰今天（15日）親上火線舉行記者會，宣布不副署該法案。對於在野黨質疑此舉獨裁，卓榮泰回應表示，立委如果有意見、反對，可以依照《憲法》增修條文提出不信任案倒閣，有後續法律的救濟、有憲法的機制，就不叫獨裁。

卓榮泰說，過去1年將近7個月，他除了在立法院總質詢面對大聲質詢，會比較用力回覆之外，很少主動公開地對立法院做任何不必要的對立。甚至多次拜會立法院長韓國瑜和各黨團，提出各種解決之道，但至今所有努力都沒有一件達成。

卓榮泰無奈表示，跟韓國瑜談好的後續工作，也沒有一件如願，甚至在談好的時程前，立法院突然爆出意想不到的突襲動作，再修正《財劃法》，讓他深感無奈。這樣狀況長期下去，行政權將一而再再而三地被削弱。國家憲政體制將體無完膚，五院體制形同虛設，「立法院是一院獨大、一院獨裁。」

對於在野黨批評獨裁，卓榮泰不認同地說，一個人或一個機關做了任何決定之後，沒有人可以制衡、沒有方式可以救濟，這個才叫獨裁。

卓榮泰續指，立法院做了一項決議、通過一項法案，行政院認為違憲，已經沒有大法官、大法庭可以做裁判，無從救濟；行政院提出覆議，連報告都不讓他們報告，連說明過程都不需要，立法院就逕付表決，這個就是違背民主。行政院已經善盡各種可能，「這個是立法的獨裁，無人可控制、無人可管，一院獨大，從擴權到搶錢，到今天破壞憲政體制」。

行政院長卓榮泰（右）和行政院副院長鄭麗君舉行記者會，宣布不副署《財劃法》。（圖／鄒保祥攝）

卓榮泰強調，行政院今天提出不副署，立委有意見、反對，還是可以依照《憲法》增修條文提出不信任案倒閣，「這個就不叫行政院的獨裁，有後續法律的救濟，有憲法的機制，就不叫獨裁」。

卓榮泰指出，如果不信任案是《憲法》賦予國會的救濟機制，同樣，不副署也是《憲法》賦予行政院長的救濟機制。

卓榮泰也說，身為行政院長，如果他被一個毀憲亂政的國會和政黨提出倒閣不信任，那將會是他畢生的民主勳章，「我願意成為護憲的鬥士，我願意跟勇敢的國人站在一起，走上這條護憲護國的道路」。



