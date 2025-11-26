指中共威脅成長「加強國防何錯之有」？王定宇籲在野勿擋特別預算：盡早實質審查

民進黨立委王定宇今（26日）受訪時強調，中共軍力持續成長，面對威脅我方加大國防投資，保護國家跟親人，有什麼錯？（資料照片／董孟航攝）

總統賴清德近日投書美國《華盛頓郵報》，宣布我方將提出史無前例的400億美元（約新台幣1.25兆）特別預算案。民進黨立委王定宇今（26日）受訪時強調，中共軍力持續成長，面對威脅我方加大國防投資，保護國家跟親人，有什麼錯？呼籲在野不要再擋特別預算，因為進到立院審查，才能夠檢視細節。

王定宇今說，台灣如今面臨的狀況是，中國軍費每年以7％的速率成長，今年解放軍軍費已達8兆；尤其解放軍對外擴張，影響第一島鏈的國家，台灣更是受衝擊的第一線。面對如此威脅，我方當然需要有國防，就像家門前有盜匪，當然會需要門窗、鎖跟保全，這是一樣的道理。

王定宇表示，我方要捫心自問，國家面臨的威脅是否越來越大？該不該保護自己以及孩子珍貴的未來？如果答案都是「YES」，那加大國防投資，保護國家跟親人，有什麼錯？

王定宇呼籲，針對特別預算的內容，建議在野黨不要再像擋總預算一樣，不讓特別預算條例進立院審查，因為進到立院審查，才可以檢視細節，檢視哪個項目不合時宜、不妥當。國會可以實質監督，而不是在程序委員會就阻擋所有預算案進入國會；尤其往年在9月30日以前，年度總預算都早已付委，可如今已11月底，各委員會卻無案可審。

王定宇強調，國防特別預算，重點是在2027年前，能夠提升我方不對稱戰力、防空指揮體系，以及指管系統現代化，每項都是要讓我方戰力提升，以保護人民性命財產。面對威脅強化保護，應是國家共識；至於要哪些項目、要多少預算，則可以詳細審查，希望藍白不要再阻擋預算進到委員會。

王定宇也說，國防預算投資對我國產業將帶來很大幫助，各國都在增加軍備量，對台灣的製造業其實會帶來很大商機，所以這既是為了安全，也是為了經濟。樂見賴清德重視國家安全，提出1.25兆的國防特別預算，希望在野黨以國安、人民為念，不要再用黨派惡鬥的方式阻擋預算。



