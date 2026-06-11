指中國步步進逼已成「明憂」 梁文傑：中共消滅中華民國意圖不變

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陸委會副主委梁文傑2026.6.11主持例行記者會，回應關於中國海警船等闖入東部海域聲稱『執法』、海峽論壇等議題。郭宏章攝



中國近日出動大批公務船對台灣東部「交通專項執法」，並號稱對台灣海底電纜或光纜已全盤勘查，陸委會副主委兼發言人梁文傑今天（6/11）表示，中國以日菲EEZ談判為藉口，擴大為要把台灣東部海域全部納入管轄範圍，但實際上早已開始，經常性的派兩到四艘的海警船在台灣東部海域，這次只是擴大編隊。梁文傑示警，中共對台步步進逼，已從隱憂成為「明憂」，其消滅中華民國的意圖不會改變，台灣要沉著以對，更要堅定。

中國國台辦昨天（6/10）宣稱，將持續加強對台灣東部海域管控。央視旗下網媒帳號「玉淵譚天」稱，中國已「補齊」台灣東部海底地圖，包括海底電纜等，對該海域管理不僅將「走向常態」，環台執法還將進入「近海治理模式」，甚至宣稱「台灣島以東海域就是我們的近海」。

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中國福建海事局發布「台灣島東部海域海上交通專項執法和掃測行動示意圖」。翻攝福建海事局

對於中國不斷侵門踏戶的動作，梁文傑今天下午在陸委會例行記者會上回應媒體時表示，早在此次行動前，中共的科研船等就在相關海域做過很多調查，也經常性地派遣2至4艘海警船到台灣東部海域，因此這也不是現在才有的事，只是中共這次是以日菲經濟海域談判為藉口，擴大編隊。

梁文傑指出，對岸的做法是步步進逼，比如藉著時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，共機開始跨越海峽中線。隨後中共藉著金門「三無」漁船翻覆事件，開啟到外島禁限制水域的常態性執法。而現在藉著日菲經濟海域談判，要把所謂「台灣的東部海域全部納入國家範圍」。梁文傑直言：「這已不是隱憂，而是『明憂』。」

陸委會副主委梁文傑2026.6.11主持例行記者會，回應關於中國海警船等闖入東部海域聲稱『執法』、海峽論壇等議題。郭宏章攝

梁文傑呼籲國人，國家的主權還是要靠我們的力量去保護，因此特別提到，「對於海巡署包括海軍在內都是非常的辛苦，我覺得全國同胞還是要給他們更大的支持。」

梁文傑也說，這一次中國派出所謂從廈門出發的這四艘公務船，我方海巡署也是派了四艘巡防艦一對一的監控它們，然後繞行。「中共要消滅中華民國的這個意圖是不會改變，步步進逼，但是我們要沉著應對，更要堅定。」

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