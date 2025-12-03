指中國福建「12條惠台措施」誘因很低! 陸委會：會注意其真正意圖

今年5月正式插旗台灣的沙縣小吃，未來希望將事業版圖拓展至南台灣，提供有志餐飲創業的新選項。 圖：孫家銘攝

[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅之際，同時展開多項統戰措施試圖影響台灣輿論。中國2日再度由福建省政府發布第5批有關建設「兩岸融合發展示範區」的「12條惠台政策措施」，祭出開設「沙縣小吃」門店創業補助、台灣藝人赴福州演出可拿獎勵等優惠；大陸委員會回應，中國補助台灣人在台開小吃門店補助5000元人民幣，初步看來誘因很低，陸委會會注意其真正意圖，以及是否有違反我方相關規定。

中共推出12項惠台措施，「推進對台商貿文旅交流合作」方面包括四項，一是支持台胞開設「沙縣小吃」門店。對在台灣開設沙縣小吃門店的台灣同胞，由台灣「沙縣小吃」品牌管理公司統一提供服務，並給予一次性5000元人民幣創業補助。三明市每年提供200個名額，免費為台灣青年提供涵蓋「沙縣小吃」技藝、中式烹飪師、中式面點師、茶藝師、短視頻製作、無人機操作等14類職業技能培訓。

廣告 廣告

「沙縣小吃」是源自福建省三明市沙縣區的傳統飲食體系。中國各城市都可見到自稱是「沙縣小吃」的平價飲食店，內容大多為餛飩、燒賣、米粿等小吃。「推進對台商貿文旅交流合作」第二項為鼓勵台灣同胞參與南平民宿改造升級。支持台灣旅遊業者與南平民宿業者共同打造「武夷茗宿」品牌，對台灣業者參與經營並進行改造升級的民宿，按照裝修合同金額的20%給予補貼，單個民宿補貼金額不超過6萬元人民幣。

「推進對台商貿文旅交流合作」第三項是提供廈金小三通客運航線旅客往來「退票險」服務。旅客可通過「i海台」平台購買退票損失保險，每份保險費5元，發生保險約定原因導致退票後全額賠付船票退票手續費，減少旅客因退票產生的經濟損失。四是支持台灣藝人來榕文藝演出。對經審批後，在福州市城市商圈、旅遊景區、歷史文化街區等區域舉辦的台灣藝人小型營業性演出活動，按照台灣藝人演出合同金額的40%給予獎勵，單次審批演出時間段內獎勵合計最高不超過2萬元人民幣。

對此，陸委會表示，自2023年9月中國發布「關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見」以來，福建省已陸續發布5批共計74項措施，包括支持台企發展、便利或優化台企、台人服務等不一而足。惟台商赴福建投資大幅減少，今年1至10月核准赴福建投資0.67億美元，較去年減少94%，顯示融台措施成效欠佳。至於中國補助台灣人在台開沙縣小吃門店5000元人民幣，初步看來誘因很低，會注意其真正意圖，以及是否有違反我方相關規定。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

蕭美琴揭中共心理戰著重3領域：不斷對我和賴清德人身攻擊

中國不認《舊金山和約》 外交部：中共從未統治台灣是歷史事實