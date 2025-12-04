指中國經濟非常不好 賴清德喊話習近平：應思考如何照顧好人民而不是擴張領土

台北市 / 武廷融 綜合報導

總統賴清德日前接受《紐約時報》DealBook Summit專訪，節目在今(4)日凌晨播出。賴清德提出，中國對台軍演越來越頻繁，強度也越來越強，基於保護國家安全，提出國防特別預算，以備戰來達到避戰，來達到和平的目標。賴清德也說中國目前的經濟非常不好，「非常希望中國國家主席習近平先生在中國經濟內部競爭的時候，他應該要考慮的不是在於如何擴張領土，而是要思考如何把中國人民照顧得更好。」

廣告 廣告

賴清德日前以視訊方式接受《紐約時報》（The New York Times）「DealBook Summit」主持人Andrew Ross Sorkin專訪，針對我國國防、兩岸關係、臺美關係、俄烏戰爭及半導體產業等議題進行回應。針對日前提出的1.25兆國防特別預算，賴清德表示，中國對台灣在軍演，以及統戰滲透都加大力度，基於保護國家安全，同時善盡維護台海和平穩定的責任，因此提出國防特別預算。

賴清德說，「和平無價，戰爭沒有贏家，我們對和平有理想，但是不能夠有幻想，和平必須要靠實力才能夠獲得，所以我們一方面提高國防預算、強化國防力量，另一方面，我們也減少對中國的依賴，強化我們的經濟韌性。2010年台灣對外投資有高達83.8%投資在中國，但是在去年只剩下7%左右。另外，我們也跟民主陣營站在一起，發揮肩並肩的力量，發揮嚇阻的效果，以備戰來達到避戰，來達到和平的目標。」

至於被問到中國的經濟狀況是否影響習近平對台灣的態度？賴清德回應，中國目前的經濟的確非常不好，台灣今年的經濟成長率會高達 7.37%，但是根據國際的金融機構來推測，中國的經濟成長率大概4%點多而已。「我們非常希望中國國家主席習近平先生在中國經濟內部競爭的時候，他應該要考慮的不是在於如何擴張領土，而是要思考如何把中國人民照顧得更好。台灣很樂意幫助中國、共同合作，來解決他們所面臨的各項經濟上面的問題。」

原始連結







更多華視新聞報導

涉外人士：總統紐時論壇專訪 向世界闡述台灣態度

賴清德接受美媒專訪 回應兩岸.國防等問題

賴清德紐時峰會受訪 強調和平須以實力保障

