指中國軍演「蔣萬安最尷尬」...官員轟國民黨仍相信兩岸政策有用、反過來罵台灣：中共根本不甩你啊！

台北市長蔣萬安前腳剛參加完雙城論壇回台，中共立刻發動圍台軍演。一名熟稔兩岸情勢的官員受訪表示，這對蔣萬安非常尷尬，更顯示「中共對台沒有在看你是藍營或綠營」，還有部分人士將和平寄託在中共領導人善意上，這是非常荒謬，國民黨人還相信他們的兩岸策略有用，「中共根本不甩你啊！」

媒體報導，一名官員受訪表示，最尷尬的是台北市長蔣萬安，「你去上海跟中方交流，結果中共以威脅台灣的軍演作為雙城論壇『伴手禮』」。

官員指出，雙城論壇已運作16屆，從來沒有一次那麼奇怪，開完雙城論壇第二天就對台軍演，顯示「中共對台沒有在看你是藍營或綠營」，現在還有部分人士將和平寄託在中共領導人善意上，這是非常荒謬。

官員分析，從統戰的角度來看，「中共對蔣萬安很不滿意！」蔣萬安沒有講九二共識，也沒有安排與國台辦主任宋濤見面，行程就是回歸市政及單純化，只見上海市的人，國台辦的人都不見，對中共而言，會認為蔣萬安不給他們面子。

官員進一步說，蔣萬安28日晚上回到台北，短短不到幾個小時，隔天一早中國就發動軍演，蔣事先知不知情？如果事先已經知道會軍演，還去參加雙城論壇就非常奇怪，蔣的行事作風小心翼翼，「研判應該是不知道，但對岸邀請朋友參加，第二天又發動軍演，這種操作實在粗暴。」

官員指出，中共是兩手策略在運用，顯然也不尊重蔣萬安，也不管你是哪一個政黨。倒是有政黨領導人，像國民黨主席鄭麗文不去譴責中國軍演，反過來罵台灣政府，「有這樣的主席，相信國民黨人都看不下去，怎會有政黨領導人反智到這種地步。」

官員說，中共政策是要消滅中華民國、併吞台灣，現在早已不是江澤民、胡錦濤時代，國民黨這些人天真的程度，超乎想像。和平是靠實力，不是寄託於中共領導人的善意，所謂九二共識只是投降而已。

該官員質疑，歷史已經翻過好幾頁，國民黨這些人還相信他們的兩岸政策有用，「中共根本不甩你啊！對中共而言，國民黨存在的價值是拿來做為對台統戰滲透的支點，你還積極配合，完全就是敵我不分。」

（圖片來源：三立新聞）

