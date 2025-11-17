指中國頻繁抗議是霸權行為 蘇嘉全：最後都會無效
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導
前立法院長、台灣日本關係協會會長蘇嘉全今（17）日公開對媒體表示，自己離開政治滿久了，現在較多時候是在國際外交方面，幫台灣跟日本促進政商關係。針對中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」發言提出抗議，並宣布在黃海部分海域進行實彈射擊，蘇則指出，中國頻繁抗議是一種霸權行為，日本政界對此已出現麻痺感，並直言中國無所不抗議，到最後抗議都會無效。
蘇嘉全接受媒體聯訪時指出，中國對每件涉及台灣的事情都會抗議，包括外交部長林佳龍赴日，以及總統府資政謝長廷獲頒日本天皇獎章等。他表示，抗議對中國來講是他們的家常便飯，但對國際關係來講，那是不正常，是一種霸權的行為。
談到中國在黃海的實彈射擊行動，蘇嘉全指出，中國過去也常對台試射飛彈，這是恐嚇國際及日本，甚至恐嚇台灣的手段；一開始日本各界會很緊張，但已逐漸習以為常，並對中國挑釁行為感到非常憤怒，中國未必會在國際關係上獲得好處，中方無所不抗議，到最後就是抗議都會無效。
針對台日關係，蘇嘉全表示，自從台積電赴日後，雙方在經貿、觀光與服務業等領域合作更加緊密，並逐步進展到資訊共享等較全面性合作。他以不久前花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情為例指出，日本國土交通省提供監測儀器協助台灣，反映雙方在專業與技術面持續合作，台日關係一直朝正向方向發展。
照片來源：台灣日本關係協會網站
籲衛福部放過480萬小股民 郭國文提解方「千位高股利者負擔」
公督盟批總預算案48天未審 促韓國瑜儘速協商避免重演「預算之亂」
