指中油三接弊案「拖21天」約談世曦公司 藍黨團：檢方大案小辦

王鴻薇、羅智強指檢方偵辦中油三接弊案「大案小辦」。國民黨團提供



中油第3座液化天然氣接收站（三接）工程遭檢舉浮報預算逾百億元，檢調在2日發動大規模約談台灣世曦工程顧問公司前董事長施義芳等。國民黨立院黨團今（3日）召開記者會表示，檢方面對綠營自己人「欲縱故擒」、「大案小辦」，遭告發第21天才開始偵辦，呼籲揪出幕後黑手。

黨團書記長羅智強表示，現在是一個台灣兩個世界，「捐鍋者誅、竊國者侯」，令人感慨萬分，也是在民進黨執政下的寫照。包括浮報將近150億元中油三接工程弊案，以及清潔隊員將回收殘值僅32元電鍋捐給拾荒阿嬤，依《貪汙治罪條例》判刑3個月有期徒刑，這是何其荒謬、諷刺的台灣。

羅智強指出，檢方在辦民進黨貪腐案件有36計，表面上大陣仗搜索，結果是「欲縱故擒」、接著「大案小辦」，最後「棄車保帥」、「以拖待變」。羅智強說，在今年11月11日國民黨團召開記者會揭發中油工程弊案，檢舉人提到，3年前檢舉石沉大海，今年8月再次檢舉依舊石沉大海；11月13日透過羅智強第三度將檢舉函，交給當日出席記者會的法務部代表。檢方昨日才發動大規模搜索，已慢了21天。

羅智強表示，依檢舉人所提供訊息，在13日國民黨團開完記者會之後，這21天裡，有關人員都在滅證、串供。羅智強痛斥，這根本是檢察官「慈悲的溫柔」，對貪官慈悲又溫柔，硬拖了21天才對相關人員發動搜索，該滅證、串供的早就滅證、串供完成。

黨團副書記長王鴻薇表示，在國民黨團契而不捨召開記者會，揭露中油三接工程弊案，並在委員會排定專案報告之後，檢察官終於在國民黨團告發第21天開始偵辦。國民黨團希望檢察官秉持勿枉勿縱精神，無懼在這21天相關人員滅證、串供，而漏掉幕後大咖，真正的關鍵人物。

