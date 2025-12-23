指人權保障仍制度性缺失 民團籲政府補強制度

大聲喊著口號，希望各界重視台灣的人權議題。多個公民團體23日共同發布2025年的兩公約平行報告，盤點過去4年各種人權保障的落實情況，發現仍舊充滿問題。像是身障團體認為《身障者權益保障法》遲遲未完成修法，身障者普遍面臨行動受阻、個人助理申請困難等問題。

台灣身心障礙者自立生活聯盟秘書長林君潔表示，「食衣住行跟教育、勞動呀，障礙者在這個 各個領域都非常地被邊緣化跟弱勢。」

勞動權益上勞團批評，台灣長期存在過勞、低薪的結構性問題，違反兩公約中保障合理勞動條件的規範。

台灣勞工陣線教育推廣部主任馬明毅指出，「其實你可以看到，雖然最低工資的表達值是參考CPI，但他並不是可以代表勞工真正能可負擔生活的一個基本所得。」

此外，隨著AI發展，數位人權上包括數位隱私、網路內容管制的部分仍舊沒有建立個資保護的獨立監督機制。

台灣人權促進會副秘書長周冠汝說明，「其實是今年本來應該要在8月成立個資保護的委員會，但是目前還差組織法還沒有成立。」

人權公約施行監督聯盟政策中心主任黃嵩立回應，「我們的平行報告已經解釋出非常多的缺失，每項缺失都意味著有人今天就在受苦。」

公民團體認為，台灣的人權保障制度還是很脆弱，政府應該正視問題、補強制度，承擔保障人權的義務。對此主管機關表示，政院版的《身障者權益保障》已經將個人助理的部分入法，等待立院審查。