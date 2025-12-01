指兩岸關係被民進黨搞到不通 藍委回擊徐國勇：買再多衛生紙沒用

許宇甄指兩岸關係被民進黨搞到不通。資料照 廖瑞祥攝



國民黨立委許宇甄今（1日）表示，民進黨秘書長徐國勇以「不能上完廁所才買衛生紙」比喻護航1.25兆新台幣國防特別預算，質疑民進黨把兩岸關係弄得那麼緊張，所以不是要在上廁所前買衛生紙，而是馬桶被民進黨搞到不通，就算買一堆衛生紙回來，還是無法上廁所。如何讓兩岸持續和平交流，和緩兩岸關係，讓馬桶趕快通暢比較重要。

許宇甄透過國會群組發布新聞稿表示，國民黨絕對支持國防、支持自我防衛，但人民更想追問，是誰把原本可控的兩岸關係，操作到必須拿後代子孫的錢來買衛生紙擦屁股？納稅人的每一分錢都應該花在刀口上，不該淪為軍火商的肥肉桶，更不能成為民進黨抗中保台神主牌後的聚寶盆。

許宇甄指出，民進黨將國防預算包裝成「保險」，是刻意迴避其刻意挑釁的責任。保險的本質是降低風險、負責善後，而不是主動製造衝突、提高保費。兩岸風險升高，正是因為民進黨執政九年多來一路激化對抗，如今卻要全民買單這張高達1.25兆的「預備戰爭保單」。這哪是保單？根本是民進黨失敗兩岸政策的天價罰單。

許諷刺，徐國勇的說法根本有問題，現在是民進黨把兩岸關係弄得那麼緊張，所以不是要在上廁所前買衛生紙，而是馬桶被民進黨搞到不通，就算你買一堆衛生紙回來，還是無法上廁所。如何讓兩岸持續和平交流，和緩兩岸關係，讓馬桶趕快通暢比較重要。

她說，真正的「和平保單」是透過協調、對話與互信，讓兩岸永保和平，讓保單永遠不必啟動。民進黨卻一路挑釁、一路升高風險，將台灣推向戰爭邊緣，把所謂的「保單」變成點火的引信。

