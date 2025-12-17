指再修版《財劃法》簽了就違法 陳時中：不副署是不得已的選擇

​行政院長卓榮泰不副署覆議失敗的再修版《財劃法》，創下憲政史首例，引發譁然。行政院政務委員陳時中今（17）日說，精確地說是沒辦法副署，若副署就會違反《公債法》，這是不得已的選擇，拿一個東西叫人簽，簽了就違法，要怎麼簽？

行政院院會將通過「強化社會安全網計畫2.0」，陳時中今日向媒體進行說明。對於明年度中央政府總預算仍在立法院卡關，陳時中表示，若總預算沒過，這個預算也會受到影響，若有不足處，就只能按照今年的預算去做，行政院會考慮使用今年度與之相近的預算且是法律上能接受的作法，但一定會有所損傷。

廣告 廣告

陳時中說，會受到影響的都是人民的福利，跟政黨的關係一點都沒有，未來《身權法》若通過，也會有相應的預算要使用，這些沒有錢都沒辦法做，會對社會民生影響很大，呼籲大家要理性對待，人民第一。

至於行政院不副署再修版《財劃法》，陳時中指出，立法院兩次修過《財劃法》，給地方的預算已經增加很多了，但其實如果能用行政院版的《財劃法》會更好，那是一個比較理性討論、事權清楚的方案，地方政府也能夠確實有經費讓地方自治更完全。

獨家解密！專題報導《掏空護國神山？》全新上線

護國神山出海，究竟是壯大台灣，還是在稀釋核心競爭力？弱國無外交，如何守住N-1的技術底線？

《風聲解密》直擊科技戰最前線☛完整內容點我瀏覽

更多風傳媒報導

