指出黨產條例修法漏洞 民團籲政院拒絕副署

立法院上週三讀通過「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正案」，將救國團排除於黨產條例適用範圍。經濟民主連合今日（2/5）召開記者會指出，此次修正條文存在重大漏洞，因為國民黨附隨組織「曾隸屬於國家」者，並非僅有救國團，還包括中央日報等5公司，呼籲行政院應拒絕副署「不當黨產條例修正案」，並主張政府應依法積極收回不當黨產，用以興建社會住宅或轉型為長期照顧機構。

經民連智庫召集人賴中強指出，此次條文修正存有重大漏洞，因為國民黨附隨組織「曾隸屬於國家」者，並不僅限於救國團，包括「中央日報」、「中央電影事業股份有限公司」、「中興票券股份有限公司」、「松山油漆廠股份有限公司」與「北誼興業股份有限公司」都曾是隸屬於國家、且已被「不當黨產處理委員會」認定為中國國民黨附隨組織。

賴中強接著指出，國民黨立委游顥的提案未經委員會審查，就倉促修法，可能留下未能事先預期的法律漏洞；一旦行政院勉強副署，將造成「中央日報」等附隨組織名下、取自於國家的不動產，竟無須歸還予國家的離譜現象。

經民連智庫研究員黃亭偉則引述內政部長劉世芳1月受訪時的說法，指出目前台灣社會住宅新建最主要的難題，在於土地取得不易，較靠近都市的土地尤其難以取得。而根據《促進轉型正義條例》第七條規定，不當黨產收歸國有，並轉作興建社宅用地，或作為長照機構使用，在法律上皆有其依據，值此社宅用地不足、少子化趨勢及長照機構難尋之際，政府更應積極收回不當黨產。

經民連智庫研究員涂景亮則指出，原版黨產條例將附隨組織納入追討範圍，是因部分組織與特定政黨有密不可分的關係，受特定政黨實質控制、協助鞏固政權，並在違反民主法治的情況下取得財產，因此應該要將附隨組織一併納入，避免政黨透過附隨組織區隔規避、淡化威權時期應面對的責任。而黨產條例最主要的目的，就是讓財產回復原有的歸屬秩序，是在調整、矯正違反自由民主憲政秩序所生的不當財產損益變動。

涂景亮強調，若某機構曾隸屬於國家，由於過去黨國不分，後來移轉成為政黨或其附隨組織控制的財產，那這樣不當取得的財產，正應該歸還國家，這樣才能達到黨產條例第一條「建立政黨公平競爭環境，健全民主政治，以落實轉型正義」的立法目的。游顥等人在行政院未廢止黨產條例的情況下，修正「曾隸屬於國家者，不在此限」，明顯與立法目的相違背。

