指劉世芳封小紅書「怠政」 洪秀柱：因噎廢食、踐踏年輕人自由

洪秀柱近年頻訪中國。圖為她赴深圳大學演講。



內政部日前宣布即起對「小紅書」APP進行網際網路停止解析及限制接取措施，暫定期間1年。國民黨前主席洪秀柱今表示，內政部長劉世芳「懶政、怠政、失能到極點！」封小紅書是因噎廢食，質疑政府詐騙不抓，反封青年社群平台，踐踏年輕人的自由，她要為年輕人說公道話。

洪秀柱上午在臉書發文「因噎廢食？詐騙不抓，反封青年社群平台！」表示，很多年輕人會看小紅書五花八門的各種訊息，彷如網路小百科一般。相信重視青年人及喜歡看小紅書的朋友對當今執政黨的作法實在難以忍受，她必須替喜愛看小红書的朋友，尤其是年輕人說句公道話。

洪秀柱表示，小紅書上大多是美妝教學、穿搭分享、旅遊攻略以及各種生活訊息，很多人靠它學化妝、學風格、找生活靈感。政府一句話，把年輕人每天使用的平台封掉，就像家長把孩子費心收集的卡牌全丟掉，還說是為了「保護」。這不是保護，這是權力暴力。

她說，民進黨這次以「打詐」為名，把小紅書封鎖一年，完全是 粗暴、懶惰、無能的政治操作。內政部長劉世芳口口聲聲說平台涉入 1706 件詐騙、1.3 億元損失，我們姑且不談其他類似平台的案件高達80倍，一天的損失就高達4億，真正的重點是這些詐騙犯跑去哪裡？

她表示，請問內政部長劉世芳，「當詐欺犯搭上公車，妳不去抓詐欺犯，是不是要把公車封一年？」這種荒謬行為，是對反詐作為的理解嗎？治不了詐騙，就封平台；抓不到犯人，就處罰全體用戶；做不好治安，就剝奪年輕人的資訊自由。洪說，這叫「懶政、怠政、失能到極點！」

洪秀柱也對賴清德總統喊話，指賴自稱最重視「民主與自由」，最後卻同意封鎖，還心安理得地把年輕世代愛用的平台變成「政權犧牲品」。自稱進步的民進黨，對年輕人的網路人權：網路空間的自由、生活、權益，到底有沒有一點尊重？難道因為年輕人比較政治弱勢，就要為執政黨的無能買單？

洪表示，今天封小紅書，明天是不是所有年輕人愛用的平台，只要民進黨不高興，都可以被貼上「打詐」標籤而封掉？她要大聲替所有愛看小紅書的人，尤其是年輕人說話。年輕世代的自由，不該被無能的政府踐踏；年輕世代的使用權，不該被政治犧牲；民進黨，不要再假裝保護人民了，掩飾治理失敗、治安崩盤、執政無能。

