指卓榮泰違法漏編總預算案還造謠 藍黨團：絕不低頭

藍委林沛祥、羅智強、許宇甄指總預算案違法亂編，責任在行政院。國民黨團提供



國民黨團今（18日）召開「騙騙騙! 施政不利就詐騙 政院盡傳假消息!」記者會，副書記長許宇甄表示，行政院長卓榮泰稱總預算案剩不到半個月、若12月底前審查不通過將影響重大建設是造謠，指政院違法漏編、拒不補件，還大聲咆嘯批在野黨害政府倒閉，是奧客、無理取鬧，作賊喊抓賊，國民黨絕不低頭。

卓榮泰接受專訪指出，在野黨不需要考量政府財政的衡平性，不僅杯葛總預算，還強推爭議法案，就是為了讓政府在可以表現時沒有表現，在快要做成決策時大加碼，阻礙國家前進。

許宇甄形容，政府就像銀行，國民黨幫人民看緊荷包，反觀行政院違法漏編總預算案、拒不補件，還大聲咆嘯批在野黨害政府倒閉，造謠立院阻擋造成重大建設延宕，是奧客、無理取鬧，作賊喊抓賊，國民黨絕不低頭。

國民黨首席副書記長林沛祥說，行政院把總預算案最壞版本丟出來，試圖影響輿論、把預算不過的責任推給立法院，這就是賴政府引以為傲的「造謠國家隊」。

國民黨團書記長羅智強說，卓榮泰不副署財劃法形同打臉總統賴清德，史無前例，質疑「賴皮總統」、「無賴院長」是絕配。他並坦言國民黨與民眾黨私下溝通反制之道，包括繼續制定「福國利民」法案，也不排除其他可能性。

