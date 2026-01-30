指叫車平台無法可罰 計程車駕駛工會籲修法

2025年5月，台北市曾發生案例，1名13歲女學生搭乘多元計程車後，因為更改停靠路線被丟包路邊，讓女學生飽受驚嚇。如今再爆發男子被丟包台64線快速道路遭輾斃事件。

國內叫車平台多元化，但旅客乘車安全亮紅燈卻無法歸責平台，引發關注。計程車駕駛工會認為，現行法規有漏洞應該修法。

台北市計程車駕駛員工會發言人李威爾指出，「它們車隊只有告知我跟這個系統哪個系統合作，可是營業計畫書裡面、政府的規範裡面，並沒有去說那車隊跟系統合作的時候，它們的權利、義務、責任是什麼。可是發生事情的時候，這些怪獸、這些有錢管事的人，它們卻可以因為法令對它沒有規範，它把車隊擋在前面，所以它不用負任何的責任。」

廣告 廣告

實際了解，市面上主流多元計程車叫車平台，旗下管理車隊的方式分為2種。像是台灣大車隊、大都會以及近年新興的YOXI，都是自有車隊直接管理。然而像是Uber以及Bolt，則平台商與多個車隊配合。若進一步解讀現行法令，其實僅規範計程車隊以及車行駕駛人，反觀叫車平台竟然無法可管。

公共運輸監理司科長陳巧蓁表示，「那營業計畫裡面，其實就有包含那個派遣系統，還有一些營運方式的一些相關的資訊這樣子。叫車平台的責任，還是要看說它跟車隊的合作關係的契約的內容而定。」

世界各國是否規範系統商？以Uber為例，日本要與專業計程車公司合作，僅能提供「媒合作用」、不參與定價。至於歐美多地，則規定平台責任，需遵守聯邦及各州法規，包括消費者保護及安全性規範等。

消基會秘書長陳雅萍認為，「因為平台跟他們駕駛之間，可能不是一個雇傭關係，就很難去說要求負連帶責任。有出現一些狀況的時候，它如果可以可能透過保險的機制，來分攤一些風險，我覺得那也是一個方式。」

成大交通管理科學系教授鄭永祥說，「這些可能涵蓋的風險，也要做一些負擔，規範這些平台業者的權利義務的時候，我覺得在法律上是可以來做一些研議跟討論。」

學者認為，既然消費者選擇系統商，對方有責任義務提供安全保障。另外交通部也強調，若系統商與車隊合作形式有委託管理責任，平台即有相關責任。