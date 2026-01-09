指台中財政辛苦努力籌錢 盧秀燕籲中央：全面補助營養午餐 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

台中市長盧秀燕8日宣布，台中市將於115學年度起實施公立國中小營養午餐全面免費，她今（9）日再喊話中央，要統一編列給各縣市營養午餐預算，讓孩子的照顧能夠一致。

盧秀燕指出，過去台中市免費營養午餐，只限於關懷弱勢，但時代在變，如同為學子升級新課桌椅、校舍，營養午餐也將全面免費；她表示，台中財政非常辛苦，但會努力籌錢，將預算送入議會，在115學年度開始，公立國中小學生就能享用免費營養午餐。

「國家統一編列，才能一致對孩子好。」盧秀燕喊話中央，每個總統在競選時，都說孩子國家養，但現在有10幾個縣市提供免費營養午餐，變成是地方政府在養，且全國22縣市仍有部分縣市財源不足，甚至還在舉債，而中央有高達3兆預算，希望能提供一些預算給各縣市，讓每個孩子都有免費營養午餐。

針對台中市營養午餐補助金額，比照台北市為一餐60至70元，盧秀燕表示，台中比台北市窮，金額卻比照台北，是因為台中物價相對低，可以採購的食材更好，在相同金額下，台中的學生能比台北吃得好。

全台已有17縣市推行國中、小學生營養午餐免費，其中，不少縣市將籌措財源推動，也有縣市呼籲中央協助。目前尚未實施縣市，包括六都的新北市、台南市，以及嘉義市、嘉義縣與屏東縣。

行政院長卓榮泰今天至苗栗縣視察衛生福利部苗栗醫院急重症醫療大樓興建計畫，被問及中央是否協助地方，卓榮泰說，這是地方自治事項，希望地方做得好。

照片來源：CNEWS匯流新聞網記者徐德芬拍攝

