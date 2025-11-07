指台北大巨蛋漏水前車之鑑 新北國民黨團提3建言促新北市府及早因應

248251107a05

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議會國民黨團日前針對大巨蛋進度與選址問題進行聯合質詢，議員洪佳君指出，工程延宕可能導致成本上升，提醒市長侯友宜「別讓蓋1顆蛋的費用漲成2顆蛋」，她指出選址尚未確定，後續涉及交通規劃、營運模式、消防安全、周邊動線及環境評估等多項細節，若不及早明確規畫，恐影響工程進度與民眾體驗。洪佳君也批評，新北市府對台北市大巨蛋試營運後出現的漏水、動線混亂等問題掌握不足，應提前研議因應策略，以免重蹈覆轍。

侯友宜回應表示，目前城鄉局仍在細部規劃階段，已委託專業公司辦理，若下週順利決標，後續至少還需半年準備時間，「既然要做，就要比之前的巨蛋做得更好」。他並承諾最晚明年上半年確認選址地點，屆時將整合各局處意見，確保規劃完整、安全可行，避免施工期間出現問題，並強調巨蛋將成為提升新北城市形象與活動吸引力的重要建設。

國民黨團書記長王威元提出3項建言：一、研析台北市大巨蛋營運經驗，尤其是試營運後發現的缺失與改善方法；二、市府不應過度依賴外包團隊，應保有規劃主導權與前瞻思維；三、近期營建工料成本持續上升，市府應盡早完成前期評估，及早啟動工程，確保巨蛋順利落成。

洪佳君最後呼籲，市府應公開完整期程與細部規畫藍圖，讓市民清楚看到建設進度與規劃方向，「不要讓新北的大巨蛋成為永遠畫在圖上的那顆蛋」。她也要求工程進度、成本控制，市府在規劃巨蛋時應同時兼顧安全、效益與永續，為未來營運與城市形象奠定基礎。

照片來源：新北市議會國民黨團提供

