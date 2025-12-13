指台灣是「美國核心利益」 吳志中：若中國對台動武，相信美歐都會作出回應

外交部政務次長吳志中日前接受法國國際通訊社《法新社》（AFP）專訪，就全球供應鏈重組及台灣半導體戰略地位提出分析，強調台灣會盡最大努力讓最尖端的技術根留台灣，確保台灣持續在半導體生態系扮演關鍵角色。除此之外，吳志中提到，台灣不只是中國單方面宣稱的核心利益，也是美國的核心利益，若中國對台灣動武，相信美國或歐洲，基於自身國家利益考量，都會作出回應。

外交部發布新聞稿說明，吳志中10日接受《法新社》專訪，就全球供應鏈重組及台灣半導體戰略地位提出分析，內容以「台灣外交部次長表示將把『最先進』晶片製造留在國內」為題刊登，獲得多間國際主流媒體轉載。外交部補充，法新社為全球三大通訊社之一，也是法國規模最大的新聞機構，分社遍布150國，以6種語言提供國際新聞資訊，具高度公信力與國際影響力。

吳志中指出，儘管中國軍事壓力不斷升高、全球供應鏈也面臨中斷風險，台灣仍堅定維持最先進半導體製造技術留在國內，以確保在全球產業鏈中持續扮演「不可或缺」的核心角色。對於外界建議將晶片生產移出台灣以分散風險，吳志中表示，台灣正逐步擴大全球布局，包括台積電在美國、日本及德國等地建廠，但海外投資「仍與台灣緊密相連」。

台積電加大對美投資 吳志中：會盡最大努力讓最尖端技術根留台灣

「我們會盡最大努力讓最尖端的技術根留台灣。」吳志中說，單純將晶圓廠移往海外並非真正的風險解方，「真正的解方，是防止戰爭發生。」雖然美國新政府可能採取製造業回流及關稅政策，但要在其他國家複製台灣完整的半導體生態系極具挑戰，因為台灣擁有非常特殊的半導體製造文化。他提到，儘管台積電持續加大美國投資力度，但其最先進的製程與研發核心仍將留在台灣。

談及美國總統川普（Donald Trump）部分言行，引發外界對美國是否願意出手協防台灣有疑慮，吳志中則說，若中國對台灣發動攻擊，相信無論是美國或歐洲，基於自身「國家利益」考量都會作出回應；美國與台灣的利益在許多方面恰為一致，包括半導體產業、台灣海峽的和平與航行自由等關鍵國家利益。他也強調，台灣不只是中國所單方宣稱的核心利益，同時更是美國的核心利益。

