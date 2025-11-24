指台灣測速照相密度高 陳為民批「國恥」！律師：罰單1%繳國庫

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

藝人陳為民近日在臉書曬出台灣測速照相分布圖，怒轟跟疾病似的快速增加到比軍事基地和監獄密度都高的賺錢機器、竟然沒有一個民代發聲，痛批根本國恥。對此，律師林智群指出，除了高速公路外，大部份的測速照相機都是地方政府警察局管的，罰單只有1%繳國庫。

陳為民PO出台灣測速照相分布圖，動怒寫道「就奇了怪......跟疾病似的快速增加到比軍事基地和監獄密度都高的賺錢機器、竟然沒有一個民袋發聲，朝沒有、野沒有、甚至想入政的都沒有，像鬼故事一樣，聽說，一個公職都沒有....深坑那件、花東那件.....公然說謊！這要不是共犯...就是這些民袋根本不跟我們生活在一起。國恥」

貼文一出，引起不少網友熱議，紛紛回應「這整個社會都亂套了，騎車的不像騎車的，開車不像開車的，政府該罰的不罰，不該罰的加大力度搶錢」、「這是創造收入還是在坑殺人民」、「比地雷還多」、「連中央山脈都有」、「所以説：開車出遊幾乎是罰單之旅」。

林智群則在臉書貼出多張法規擷圖，指出除了高速公路以外，大部份的測速照相機都是地方政府警察局管的，至於罰單，75%歸地方政府、24%歸處罰機關、1%繳國庫。

