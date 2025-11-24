指台灣病不是匯率病 廖偉翔：應重新制定國家戰略 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

國際期刊《經濟學人》以「台灣病」為題，描述台灣「國家經濟數據節節上升，但人民生活卻越來越苦」的核心原因，認為央行長期壓低台灣匯率引發諸多問題，引發經濟部長龔明鑫駁斥。立委廖偉翔今（24）日表示，台灣此刻的關鍵，並不是匯率的上下影響國家發展，如何讓能源政策、國家發展政策做配套，才是正確的思維。

廖偉翔表示，台灣過去以代工出口為主要產業，缺少天然資源，因此只能靠外銷、賺外匯。由於競爭對手是日韓與中國，台灣長期維持「弱勢台幣」以保持外銷競爭力，甚至形成共識，匯率不能太強，否則訂單會跑掉，工廠會熄燈，出口產業會受傷，這樣的策略確實出口成為台灣的亮眼數據。

廖偉翔進一步說，副作用卻是讓台灣高度依賴進口原物料、糧食、能源、石化產品，都因為台幣偏弱，導致進口成本就會變高，物價自然一路往上走。油電成本上漲帶動各項民生物資、建材、運輸費用同步提高，最後反映在餐飲、租金、房價等實質生活支出上。再加上企業為了維持成本，以及勞工缺乏爭取權益的力量，導致實質薪資幾乎原地踏步。

廖偉翔說，如今能源轉趨進口、或是高成本的綠能，讓政府為了壓抑物價，政府只好要台電、中油硬扛成本，靠預算填補虧損，短期內看似維持物價穩定，長期卻是把更多負擔轉嫁給全體國民。

廖偉翔認為，如今的政府面臨兩個問題，再生能源占比上升，但成本比傳統電力高，且不夠穩定，導致能源仰賴進口，台幣又偏弱，人民等於同時承受「匯率壓力」與「能源成本」。貨幣政策與能源政策互相矛盾的錯誤執政方向，導致「經濟成長數字亮眼、人民實質變窮」。

再者，廖偉翔說，過去的政府傾盡全力培養「台積電產業鏈」，韓國過去也透過漢江奇蹟打造出「三星、現代」的國家級企業，甚至中共近年來也培養出「獨角獸企業」，這些量級的企業都足以在世界立足、和世界抗衡。現在的政府卻沒有長期的規劃，就像是「指定倖存者」裏前總統對現任總統的評價一樣：「你沒有在執政，你只是在反應」。

「台灣病不是匯率病，而是方向病。」廖偉翔表示，台灣需要的是國家新的方向、一套能真正提升薪資與內需整體政策。匯率只是把問題照亮，真正該被檢討的，是這個國家的長期發展藍圖是否還存在。如果台灣不趁現在重新制定國家戰略，讓經濟的繁榮真正回到人民身上，那麼亮麗數據，都只會是「表面強勁、內裡空虛」的假繁榮，無法為全體國民找回生活的希望。

