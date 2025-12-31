指台灣面臨真實威脅 陳冠廷籲朝野對話逐項說明軍購必要性

照片來源：Army Staff Sgt. Oscar Gollaz/U.S. Department of War Website

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

美國宣布111億美元對台軍售案，民進黨立法委員陳冠廷今（31）日表示，政府應儘速與在野黨展開對話，針對海馬斯火箭系統、標槍反裝甲飛彈等具迫切性戰術系統，逐項說明其必要性，呼籲朝野共同面對真實存在的威脅。

陳冠廷指出，美方此次公布8項對台軍售案中，部分項目將納入1.25兆元特別預算，包括海馬斯多管火箭系統及標槍飛彈系統等戰術性軟硬體裝備，這些項目具有迫切性，需要盡快完成整備。他強調，若在野黨對1.25兆有相關異議，政府是否能從急需的部分，開始與國民黨、民眾黨委員討論，向他們說明為何這些項目有其迫切性。

另外，陳冠廷表示，從中共近期軍演中可觀察到其整備狀態及跨區域連結能力，我方不可以無視或輕視，威脅真實存在。他進一步分析，中俄兩國已形成聯動態勢，預計明年1月俄羅斯將在日本北方進行軍演，顯示區域安全情勢日趨複雜。

分析中共軍演策略的轉變時，陳冠廷指出，中共此次演習出現「中國版海馬斯」，其目標並非與美製裝備對抗，而是以較低成本、較高效率打擊台灣重要基礎設施及軍事據點；根據中方宣傳，該系統成本不到短程彈道飛彈的1/3，顯示對岸正以成本效益為考量，追求以最低成本造成最大傷害。

對於是否邀請總統至國會報告，陳冠廷認為應維持權力分立的憲政原則，建議由國防部長及相關軍職人員親自向在野黨立委說明各項軍購案的必要性，「先委請主責官員，直接面對面溝通，我認為這是有必要性的」。

