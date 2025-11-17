「指名道姓」做筆錄？被爆違反《公益揭弊者保護法》！竹檢：非適用對象

記者羅欣怡／新竹報導

媒體報導竹檢公開揭弊者個資，對此，檢方嚴正駁斥。（圖／示意圖／翻攝pixabay）

《公益揭弊者保護法》7月上路，有媒體報導，民眾向廉政署檢舉國稅局採購疑遭圍標，但偵查庭時卻被新竹地檢署「指名道姓」做筆錄，認為此舉曝光檢舉人的身份。對此，新竹地檢署也駁斥「與事實不符」。

新竹地檢署指出，公益揭弊者保護法於民國114年7月22日正式施行；該法就「涉有弊案人員、弊案」之定義(本法第 3 條）、「揭弊者」之身分適格（第 5條）及「施行日期」（第 21 條）均有明確規範。凡不符合法定之弊案對象、範圍、揭弊者適格要件，或於施行日期前受理之案件，均不在本法適用之列。

地檢署表示，受理媒體所載該特定個案之時間，是在《公益揭弊者保護法》施行日期前，且檢舉人、檢舉對象亦不符合本法第 5 條「揭弊者」定義、第 3 條所稱之「弊案人員」範圍，自無從適用本法規定。

新竹地檢署強調，對所有符合本法規範之案件，地檢署均依法嚴謹處理，從無怠忽。關於該個案其他偵查細節，因涉及偵查不公開，依法應予保密，不便對外說明。

