指吳宗憲政見增基層教師沉重負擔 游國連提3解方：不應將孩子留在學校11小時

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／宜蘭報導

爭取國民黨宜蘭縣長提名的立委吳宗憲拋出「國小課後照顧班全面免費，並延長至晚間7點」政見。對此，民進黨宜蘭縣議員參選人游國連今（15）日於臉書發文表示，這項政策聽起來是對家長一大福利，但他身為一名在宜蘭基層教學現場服務超過25年的老師，必須從教育理念與教學實務的角度，提出深刻的擔憂。

「孩子待在學校11個小時，真的對孩子好嗎？」游國連指出，教育不該只是「安置」，孩子需要喘息空間；而政策推行，錢確實可以解決一部分問題，但教育的本質不應只是把孩子「留」在學校。

游國連表示，若課後這各班延長至晚間7點，孩子待在校園的時間將長達11小時，對成長中的學童而言是極大的身心壓力，孩子需要的是放鬆、與家人相處，以及探索校園外的多元生活，而非被單一地安置在課桌椅前。就像是寒暑假的原意是讓學生離開框架，摸索自己感興趣的事物，「全面免費且轉向長時間在校，恐剝奪孩子學習自主規劃時間的權利」。

「吳宗憲的政見背後，隱藏著第一線師資面臨崩潰的現實。」游國連進一步表示，若延長照顧時間，勢必增加基層教師的沉重負擔。教師也是人，也需要下班回歸家庭照顧自己的孩子；相信基層教師與工會，將會對此類「壓榨式照顧」表達強烈疑慮。

游國連也提到特教生照顧的專業難題，指出目前特教生已有暑寒假課後班，但目前面臨的最核心問題是找不到足夠合格特教老師；特教照護不像一般課後班只要大學畢業即可，若缺乏專業師資，全面免費只是徒具虛名，無法提供高品質的陪伴。

游國連以自己曾參與的「夜光天使」實務經驗為例，教育部於2008年為了強化弱勢扶助，創辦「夜光天使點燈專案計畫」，開放到晚上8點，而他當年就是宜蘭縣第一批申請辦理的學校。

「然而，這項計畫學校堅持了6年，最後仍無以為繼。」游國連指出，因為要執行這項計畫，必須要有願意犧牲奉獻，從早上8點上班到晚上8點的老師。 他曾以輔導主任親自帶頭做了2年，再找2位熱血夥伴各接手2年；6年過去，卻再也找不到願意如此燃燒生命的老師。教育品質不能只靠第一線教師的犧牲與熱情來撐起，這是可持續的運作的政策模型。

游國連以「專業分工、精準扶助」為前提，提出3項主張。第一、將資源集中在弱勢，持續完善現有「夜光天使」與「課後照顧」機制，讓低收、失親、經濟弱勢家庭獲得真正的專業扶助，而非不分對象的全面齊頭式福利；第二、多元照顧網絡，減輕育兒壓力應結合民間與社區力量，而非單純延長學生在校時間及讓基層教師承擔家庭照顧責任。

游國連進一步指出，第三、保障師資權益，在沒有良好的教學環境與合理的工時，就沒有優質的教育品質；教師要著重在教學內容及學生的學習，不是變成安親班老師。

「應給孩子空間，給老師尊嚴。」游國連強調，吳宗憲所提出之教育政見與現場教育理念不合，所有政策都必須回歸教育本質、拒絕口號式的政見，要給宜蘭孩子更健康、更有彈性的未來。

照片來源：翻攝自游國連臉書

