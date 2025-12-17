指吳怡農不收企業捐款「迴力鏢」打到賴清德 張斯綱諷：別想選台北市長了 3

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農宣布，未來參與選舉期間，將不接受任何企業捐款，並全面採取電子捐款制度，讓政治獻金的來源與流向都能被清楚檢視。對此，國民黨台北市議員張斯綱今（17）日稍早於臉書發文表示，吳硬是把「收企業捐款」與「不重視人民利益」劃上等號；他嘲諷這記「迴力鏢」，雖然是想丟給對手、現任台北市長蔣萬安，「但怎麼看都像是直接插在自家黨主席賴清德的背上？」

張斯綱表示，吳怡農最近又出招，喊出「陽光政治」口號，承諾未來選戰「不收企業捐款」，還說要「人民利益優先財團利益」，但話說得漂亮，依然是那個不食人間煙火的文青風。

張斯綱進一步表示，依照現行《政治獻金法》，企業對政黨或候選人的捐贈，本就有明確的額度限制與規範，一切都是合法公開，只要依法申報，這是台灣民主政治運作常態。

「偏偏吳怡農為了墊高自己的道德光環，硬是把收企業捐款，與不重視人民利益劃上等號，這下有趣了。」張斯綱認為，吳的這記「迴力鏢」，雖然是想丟給對手蔣萬安，但怎麼看都像是直接插在賴清德的背上？

張斯綱指出，大家不妨看看賴清德競選總統時的申報資料，滿滿一整排的建設公司、開發公司，動輒百萬的企業捐款，全部都是吳怡農口中所謂的財團。他質疑，若吳怡農邏輯成立，收企業錢就是「財團利益優先」，那是在指控賴清德不顧人民利益嗎？是在暗示民進黨中央都在跟財團掛勾嗎？

「民進黨最厲害的就是雙標，現在連黨內都能互打雙標。」張斯綱表示，吳怡農這招「高級黑」，把賴清德依法收受的政治獻金，瞬間變成了「不清高」的罪證。

最後，張斯綱則預測指出，賴清德的小心眼是眾所皆知的，「吳怡農下了這步險棋，再想代表民進黨出來選台北市長，我看是沒戲囉！」

照片來源：翻攝自張斯綱臉書

