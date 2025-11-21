一指啟動未來綠色永續智慧生活 Honeywell全台首座「智能家居生活館」將登場

【警政時報 包克明／臺北報導】Honeywell攜手全台首屈一指的智能家居設計團隊，打造的「未來家——智能家居生活館」將於24日正式開幕。此次以「綠色永續 × 智慧科技」為核心概念，透過指紋控制、智慧偵測與沉浸式居家情境，展示陽光、空氣、水全面升級的智能生活方式，引領民眾體驗真正的未來家。

Honeywell全台首間智能家居設計團隊打造「未來家——智能家居生活館」將於11月24日盛大開幕。(圖／記者翻攝)

世宇整合顧問股份有限公司董事長程世均表示，本次體驗館最大的亮點，是以綠色經濟思維打造的低碳智慧家。整館採用數位沉浸式設計，從入館報到、會議交流到互動示範，皆以指紋與智慧面板操作完成，不僅減少紙本使用，也有效降低展示能耗，實現綠色科技的落地應用。

即將開幕的「未來家——智能家居生活館」結合 Honeywell 健康科技，重塑陽光、空氣、水與心情兼顧的智慧生活，打造綠色經濟未來生活藍圖。(圖／記者翻攝)

體驗館內規劃客廳、臥室、廚房等真實居家模組，訪客可透過一指操作，即時切換照明氛圍、調整空調溫濕、啟動情境家電並進行健康環境監測。全館系統串聯智慧燈控、節能空調、水質管理與環境偵測，呈現智慧家居「可感知、可操作、可想像」的完整生活樣貌。

「未來家——智能家居生活館」以真實住宅為藍本，數位影像對講整合，讓訪客透過直覺操作，即可感受未來家的便利與舒適。(圖／記者翻攝)

程世均指出，Honeywell科技整合了三大綠色生活元素：

陽光──智慧採光與燈控同步運作，模擬自然光源，減少不必要耗電。

空氣──環境與空調自動化管理，一次提升健康品質與能源效率。

水──全屋淨水搭配智慧監控，打造更節能、更安全的用水模式。

程世均強調，智慧家居不只是產品展示，而是一套完整的「設計 × 系統 × 工程」專業整合能力。從前端設計、佈線工程到設備串接，全採原廠規範施工，確保系統穩定、安全與美觀，為未來智慧住宅奠定可靠基礎。

「全屋指紋控制，是開啟未來家的入口。」程世均說，智慧系統將節能、健康、便利、安全、舒適五大面向整合在一起，使永續住宅不再停留於概念，而是能立即實踐的生活方式。

世宇整合顧問公司指出，誠摯邀請各界前往「智能家居生活館」，親身體驗科技如何提升居家能源效率與生活品質，共同探索綠色經濟驅動下的未來家居模型。一指，即可啟動未來；一屋，即可開啟更健康、更節能、更永續的智慧生活。

