指嘉義縣長初選為「關鍵百年抉擇」 翁章梁表態力挺蔡易餘接棒

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／嘉義報導

嘉義縣長翁章梁任期屆滿，民進黨初選將由立委蔡易餘對決議員黃榮利。翁章梁今（2）日正式公開表態，力薦已任職10年的蔡易餘作為接班人選，強調嘉義正處於產業轉型的「黃金十年」，影響的不只是當下，更可能影響未來百年的發展方向，亟需具備法律專業、中央溝通能力且深耕在地的領導者。

翁章梁表示，蔡易餘擔任立法委員已滿10年，長期在中央為嘉義打拚，不僅做事認真、行動力強，更重要的是始終站在嘉義的立場思考、替嘉義爭取，是一位「真正為嘉義想、替嘉義做」的好人選。

翁章梁也指出，蔡易餘為台大法律系畢業的專業律師，嘉義正處於產業與城市轉型的關鍵時刻，未來縣政需要具備專業、穩健，且能與中央政府順利溝通接軌的人才，才能確保建設不中斷、發展不走回頭路。

翁章梁強調，未來10年將是嘉義最關鍵的「黃金十年」，這10年做得好，影響的不只是當下，而是嘉義未來至少100年的發展方向。因此，嘉義需要一位有準備、有能力、有熱情的縣長，帶領縣政持續向前。

「我是翁章梁，我推薦蔡易餘，來接咱未來的嘉義縣長。」翁章梁呼籲鄉親，民進黨嘉義縣長黨內初選電話民調，將於1月12日至17日、晚間6點30分至10點進行，請大家幫忙顧好家中電話，接到民調時，懇請唯一支持蔡易餘。

照片來源：蔡易餘辦公室提供

