指國會助理費修法將成「人性挑戰」 工會前理事長王忠智憂：立委將擁小金庫

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

為改變藍綠白民代近年使用助理費時多涉及《貪污治罪條例》而遭重判，國民黨立委陳玉珍日前提案《立法院組織法》修正草案，引發為特定人除罪化質疑，上週付委審查時，引起國會助理炸鍋。對此，立法院國會助理工會前理事長王忠智今（8）日表示，若陳玉珍的版本通過，就是對人性的挑戰，往後必須發給國會助理的薪資不叫薪資，「應該叫做立法委員私人小金庫，拿去買包包、手機、奢侈品都可以，還免檢據核銷」。

王忠智受《CNEWS匯流新聞網》記者專訪時感嘆，此次修法，社會反應不大，可能因為大部分民眾不了解國會助理的工作內容，以及立法院規劃給立委的國會助理費運作方式。

「如果此修法實施下去，將大幅壓縮助理就業權利，立委聘用助理人數減少，相對工作量提高，薪資待遇也會變差。」王忠智表示，如果只是單純要解決歷史共業，沒必要把有制度的公費國會助理廢除掉，將原有的錢變成立委個人運用。

王忠智強調，屆時將成為「人性的挑戰」，助理費不再匯入助理的私人戶頭，全由立委自行運用，猶如立委個人小金庫，愛怎麼就怎麼用，還不需要核銷及檢具單據。他指出，如果要給立委一些彈性，應該是將助理費的剩餘款項，使用在助理出公差時的車馬費、差旅費、誤餐費、加班費，以及獎金等，「就是用在助理身上」。

王忠智進一步表示，在第6屆立委跨至第7屆時，原有席次225名立委減少到113席，搭配單一選區兩票制，改變此後的台灣政黨及國會生態

王忠智特別提到，國會助理中，有一種助理稱為法案助理，出身法政相關科系、無明顯黨派色彩，專為立委工作、撰寫法案，知道所推法案的優缺點，但如此專業的助理，薪資也會遭影響而降低。

「許多人都服務10多年甚至更久，卻在中年之時面臨就業困境，轉職相對困難。」王忠智建議立法院，可參酌《會計法》第99-1條立法例，將立法院公費助理費，其報支、經辦、核銷、支用及其他相關人員的財務責任均視為解除，不追究其行政及民事責任；如涉刑事責任者，不罰，如此對於歷史共業將迎刃而解。

