指在野版「財劃法」會讓中央救災有困難！賴清德盼朝野繼續協商：讓院版付委討論出一本新的「財劃法」

總統賴清德今（26）日召開「守護民主台灣國安行動方案」記者會，他在記者會談及「財劃法」爭議時表示，如果根據在野二度修改的「財劃法」，未來中央要救災都會出現困難，遑論對人民進一步照顧，敬請朝野黨團繼續協商，「特別是政院版本已經送到立院，應該交付委員會討論，討論出一本新的財劃法。」

賴清德表示，在野黨兩次修法，第一次從中央搬走4165億元，讓明年度總預算因此不得不舉債3000多億元，第二次修法又從中央拿走2000多億元，如果要按照第二次在野黨修法版本，中央勢必要舉債5000多億元，也會違反「公債法」。

廣告 廣告

賴清德希望政院、立院、朝野黨團能進一步協商，在野不能明知政院版本要送出，就直接逕付二讀強行表決，沒有經過社會溝通、沒有採納政院意見的版本很難推動，對國家整體發展不利。

賴清德表示，敬請立院、朝野黨團，還有立法行政繼續協商「財劃法」，「特別是政院版本已經送到立院，應該交付委員會討論，討論出一本新的財劃法」，可以保存中央力量、也能落實地方自治，對每個縣市的人民才是好的。

賴清德舉例，否則看到今年丹娜絲颱風來、立院通過特別預算、堰塞湖災情又通過特別預算、台中豬瘟也需要中央協助，如果根據二度修改的財劃法，「中央未來對於救災都會出現困難、遑論對人民的進一步照顧、經濟進一步發展、國家進一步建設、或是保護國家提高國防預算！」

賴清德最後說，希望立院不分朝野都能基於國家整體利益，還有每一個人民的福祉，重新坐下好好談論財劃法，這才對國家政策有幫助，這樣國防特別預算也不會有問題。

（圖片來源：三立新聞、放言記者拍攝）

更多放言報導

川普恐為川習會損傷台灣利益？賴清德指川普「這兩句話道盡一切」：台美關係堅若磐石！

編1.25兆國防預算是美方施壓？賴清德回「倒果為因」：主要壓力是中國併吞！也跟川習對話無關