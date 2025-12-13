指在野黨「何須抹黑民間產業」參與國防工業 國安人士：馬政府即向「馬桶商」採購裝甲

國防部向民間企業採購軍品在年馬英九政府時期，馬桶製造龍頭和成興業（HCG）已在中科院「軍品釋商」協助下，第2度獲得標案，於2013年5月28日再度標獲新台幣4.15億元軍品訂單，據了解該批軍品為陶瓷裝甲板。截自和成公司官網



針對近期包括國防部採購「RDX海掃更」火藥原物料、中科院採購「HMX」原料等，均因民間企業新增參與國防工業與進口原物料的國際貿易項目而遭到在野黨立委質疑，甚至抹黑採購過程。國防部與中科院均已說明，強調依法對於過內無產製能力的火藥原物料，並依據「政府採購法」與相關規定公開招標，得標廠商也取得美國國務院的出口許可，合法合規，甚至例如5.56公厘口徑底火還能提前交貨，以美軍標準檢驗合格。

面對民代的質疑，國防部多次澄清對外招標採購原因，並強調也會嚴格檢驗，廠商若逾期未繳交文件、貨品或檢驗不合格，將解除契約，並沒收履約保證金 （預算金額百分之5則為新臺幣4,123萬元）及刊登停權等行政處分，以維護機關權益。

但由於新進的得標廠商本業並非傳統國防工業，包括有裝修公司、製鞋商等，而是近幾年新增「國際貿易業」資格，在野黨民代仍不斷對此批評，甚至有議員對於國內陶瓷業龍頭、生產包括高品質馬桶聞名「和成欣業」（HCG）公司從事國防工業，大肆嘲諷。對此，國安人士為民間企業投身國防工業、採取實際行動支持全民防衛韌性加以肯定，但國安人士也指出，從馬英九總統執政時期，軍方就向「馬桶商」採購裝甲，「在野黨何須抹黑產業？」國安人士說。

國安人士指出，和成公司2013年當時在官網公開宣布，和成欣業股份有限公司在中科院（CSIST）軍品釋商政策協助下，投入數億元研發經費及多年的努力開發後，於2013年5月28日再度標獲新台幣4.15億元軍品訂單。此即為民間企業在國防部與中科院支持之下，從一般民生產業進入國防工業的最佳例證。另外，和成公司也生產單兵用的4級抗彈板，同樣獲得軍方青睞，民間不少對於全民防衛韌性的自訓者，也有採購民用版的4級抗彈板，頗有好評。

不過，面對在野民代不斷以貶抑民間企業的方式，質疑RDX與HMX等火藥原物料採購標案，國安人士也同意，台灣一般民眾對於民間企業參與全民防衛與國防工業，似乎都有適應不良的心理障礙。因此更應正視民間企業可以在軍備局與中科院等軍事科研單位支持下，投入產能與對外採購，讓民間企業成為全社會防衛韌性的重要一份子，才能厚植防衛力量與韌性。

