指在野黨「台灣要不要成為烏克蘭」問題意識錯誤 陳冠廷揭俄羅斯慘痛代價 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

民進黨立委陳冠廷今（1）日於立法院外交及國防委員會質詢時提到，近期在野黨、名嘴不斷拋出「台灣要不要成為烏克蘭」的說法，但其認為真正該被提出的問題，應為「中國要不要成為俄羅斯？要不要成為一個衰弱、封閉、被國際抵制的俄羅斯？」對此，國防部長顧立雄則回應，台灣具有無可取代的地緣與經濟重要性，國防部會強化自我防衛與嚇阻能力來維持台海現狀，並爭取國際支持。

陳冠廷指出，根據歐美情報機構最新估計，俄羅斯在對烏克蘭的侵略戰爭中，已付出超過60萬人死傷的慘痛代價，同時引發數十萬菁英人才外逃，對國家長期競爭力造成無可挽回的傷害。

廣告 廣告

陳冠廷續指，在經濟上，俄羅斯雖靠軍工產業苦撐，但卻失去歐洲能源市場，成為全球受制裁項目最多的國家，身負超過2萬項制裁，重要銀行被踢出SWIFT金融系統，金融與貿易體系被迫與國際主流脫鉤。

在地緣戰略上，陳冠廷進一步表示，原本保持中立的鄰國芬蘭與瑞典，已相繼加入北約，使俄羅斯在西北側的戰略緩衝區全面消失，安全環境比戰前更為險惡，「這就是好戰政府為自己國家帶來的真實下場」。

對此，顧立雄表示，台灣與烏克蘭同樣面臨強敵的併吞意圖與威脅，但台灣在地緣政治與經濟上的重要性不可替代，國防部會「以實力爭取現狀維持」，強化自我防衛與嚇阻能力，讓國際社會持續看見支持台灣和平穩定的必要性。

陳冠廷強調，中國真正需要認真反思的是，如果選擇發動一場無意義的戰爭，讓國家付出百萬級軍人傷亡、數十萬菁英永久流失、市場下行、經濟被全球孤立、戰略環境全面惡化，這真的是中國要走的「俄羅斯之路」嗎？

陳冠廷呼籲，在野黨不要再用「台灣會不會變成烏克蘭」來混淆人民，而是應該回到現實，正視問題的本質，「中國是否願意放棄武力威脅、尊重台海現狀」。他說，只要中國不走侵略擴張的俄羅斯路線，戰爭就不會發生，而台灣也必須持續強化自身嚇阻能力，讓對岸清楚了解，開啟衝突只會讓中國成為下一個俄羅斯。

照片來源：陳冠廷辦公室提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

中午來開匯／指「這一人」亂解釋法規 吳宗憲「個人見解」：陸配問題不在於國籍法

核電最快2027重啟？ 李彥秀：賴清德拚連任的「拆彈救兵」

【文章轉載請註明出處】