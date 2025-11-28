指外送員專法草案未納消費者聲音 消基會：成本恐轉嫁使用者

勞動部21日提出《外送員權益保障及外送平台管理法》草案，規範每筆外送訂單報酬，不得低於公路法規核定基本運價，且換算時薪後，也不得低於每小時最低工資的1.25倍；此外，草案也要求外送平台業者需替外送員投保職災保險、團體傷害保險及責任保險。

消基會對此於28日舉行記者會指出，勞動部在擬定外送員專法草案時，未納入消費者與店家聲音，包含國內各主要消保團體都沒被徵詢意見。

消基會祕書長陳雅萍表示，外送員專法所產生的成本，可能會導致訂單費用提升，或是餐廳的抽成比例被平台提高，使餐點售價隨之調漲，這些因應專法產生的成本，最終勢必會轉移至消費者身上。

具律師身分的消基會執行董事徐則鈺表示，贊同勞動部保障外送員權益，但也質疑「換算時薪不得低於每小時最低工資的1.25倍」制度設計不合理。

徐則鈺指出，過去外送員是論件計酬，增加最低工資保障後，雖然能夠提升外送員的交通安全，但該規定是否會造成外送員特意延長送餐時間，導致消費者取餐時間延誤？且外送平台也必須負擔刻意延遲的時間費用，這些成本也有可能會再轉嫁到消費者身上。

消基會執行董事吳榮達則表示，草案中規定平台方需替外送員投保，但並未看到相關的成本資料，認為應先細算並公告保險費用會導致每張外送訂單增加多少成本，這樣才比較能夠保障各方權益。吳榮達並強調，專法若貿然上路，反而可能因消費者無法負擔相關費用，而導致外送市場衰弱，影響產業發展。

此外徐則鈺也建議，由於台灣城鄉差異大，不適合採用統一費率，建議可由各地方政府設立費率審議委員會，獨立進行費率審議。

消基會呼籲立院審議時，應徵詢消費者團體、一般民眾及中小型餐飲店家之意見，並提出報告讓民眾知道會受到什麼影響。