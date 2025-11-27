指大罷免操盤失敗挨轟！吳怡農：我不怕攻擊
[NOWnews今日新聞] 爭取民進黨提名參選台北市長的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前談到，大罷免去年不如預期，指操盤手的預測常與民意脫節，相關言論引起批評。對此，吳怡農今（27）日舉民進黨過去「十三寇」事件為例，強調他不怕攻擊，只要還有保持不同意見的空間。
吳怡農日前談到2023立委補選時，被外界認為是「佛系打法」，他則不認同這樣的評價，並認為佛系打法沒有錯，而且差一點就贏了，如果這些黨內操盤手、名嘴真的這麼會選，大罷免不會有這樣的結果，傳統政黨已和社會大眾有些脫鉤；相關言論引起黨內批評。
對此，吳怡農下午表示，這幾天他遭受許多攻擊，讓支持者與朋友感到難過，「抱歉讓你擔心了」；他說，初選是政黨內部競爭的方式之一，提出願景、交換意見、爭取支持，一個鼓勵理性競爭的政黨，才能維持活力，才有進步的空間，「所以，請知道，我不怕攻擊，只要我們還有保持不同意見的空間」。
吳怡農提到，民進黨在2006至2007年發生「十三寇」事件，當時，提倡改革的黨內人物，被保守派透過名嘴、媒體放話追殺，試圖封鎖不同的聲音，連蕭美琴副總統當時也被污衊為「中國琴」。
「桑塔亞那曾說：不記得歷史的人，注定要重蹈覆轍！」吳怡農說，每一次的選舉，都在檢驗政治人物，有沒有回應人民不同的期待；反映社會對國家的未來有沒有信心、有沒有不同的想像；特別在現在，當台灣面臨許多困難，考驗政黨願不願意追求新的路線。
吳怡農強調，他從政的初衷，就是希望帶來改變，對於錯誤，不論政黨，他都不會保持沈默；公共利益絕對大於黨派或個人，「因此，現在重點不應該只放在誰適合，而是我們想為台北市做什麼」？
此外，對於和碩董事長童子賢被點名參選台北市長，吳怡農受訪時也說，不應該把重點只放在「要推誰」，也要提出要為台北市「做什麼」，現在弔詭的狀況是，還沒有其他人表態參選，根本沒有辦法交換意見，導致市民感受不到民進黨對台北市的積極、看不見民進黨對這個城市發展的願景，這樣是沒有辦法爭取到社會的支持。
