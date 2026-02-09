指宏都拉斯、日本親中勢力近團滅 林濁水勸藍營警覺：親中的幾乎只剩黨主席

日本首相高市早苗帶領自民黨取得輾壓性勝利，對全球宣告「親美路線」受到高度關注；民進黨前立委林濁水指出，宏都拉斯親中政黨去（2025）年大選潰不成軍，日本的親中勢力更是幾近團滅，對國民黨來說絕對是一大警訊。

林濁水透過臉書指出，領到宏都拉斯「自由重建黨」因立場親中，在去年的總統國會大選潰敗，日本本就不振的親中勢力更是在今（2026）年2月8日大選激進團滅，都指出了親中人士的危機。

「怪異神奇的百年老黨」，林濁水表示，有宏都拉斯、日本的例子在前，國民黨卻還有主席鄭麗文、黨團總召傅崑萁等人高調主張親中勢力，與地方諸侯、中央諸立委的憂心形成強烈對比。令林濁水不禁質問「非要決心悲而不壯地跟隨宏、日親中先烈腳後跟不可嗎」。

